Chelsea busca su primera victoria ante West Ham en la Premier League

El equipo de Enzo Fernández busca una victoria de visitante en el arranque de la fecha 2 de la Premier League. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

22/08/2025 | 00:54Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo West Ham vs Chelsea: horario y formaciones

West Ham recibe este viernes al Chelsea de Enzo Fernández, en el marco de la segunda fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el London Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto de Enzo Fernández, flamante campeón del Mundial de Clubes, debutó con un empate sin goles.

Probables formaciones de West Ham vs Chelsea

WEST HAM: Mads Hermansen; Jean-Clair Todibo, Maximilian Kilman, Nayef Aguerd; Aaron Wan-Bissaka, Edson Álvarez, Tomas Soucek, El Hadji Malick Diouf; Jarrod Bowen, Callum Wilson y Lucas Paquetá. DT: Graham Potter.

CHELSEA: Sanchez; James, Josh Acheampong, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao Willian; y Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

Cómo ver en vivo West Ham vs Chelsea

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
West Ham recibe a Chelsea en la Premier League.

¿Quiénes son los entrenadores?
El DT de West Ham es Graham Potter y el de Chelsea es Enzo Maresca.

¿Cuándo es el partido?
El partido se jugará el viernes a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se puede ver?
Se podrá ver en ESPN y Disney+.

¿Cuál fue el último resultado de Chelsea?
Chelsea debutó con un empate sin goles en su primera presentación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

