Bullrich trató de inútil a Kicillof por los graves incidentes en la cancha de Independiente

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, trató de inútil al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de la batalla que se vivió en la cancha de Independiente entre hinchas del “Rojo” y de la Universidad de Chile.

Bullrich se expresó en las redes sociales, donde compartió el comunicado del Ministerio de Seguridad en el que se responsabiliza a la provincia de Buenos Aires, y aseguró que “lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía Bonaerense para recuperar el orden”.

Además, los acusó de convivir “con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”.

Por último, sentenció: “El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.