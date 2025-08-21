En vivo

Bullrich trató de inútil a Kicillof por los graves incidentes en la cancha de Independiente

Previamente, el Ministerio de Seguridad había responsabilizado a la provincia de Buenos Aires.

21/08/2025 | 12:30Redacción Cadena 3

FOTO: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, trató de inútil al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de la batalla que se vivió en la cancha de Independiente entre hinchas del “Rojo” y de la Universidad de Chile.

Bullrich se expresó en las redes sociales, donde compartió el comunicado del Ministerio de Seguridad en el que se responsabiliza a la provincia de Buenos Aires, y aseguró que “lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía Bonaerense para recuperar el orden”.

Además, los acusó de convivir “con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”.

Por último, sentenció: “El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.

Lectura rápida

¿Quién criticó a Kicillof? La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

¿Qué sucedió en la cancha de Independiente? Se vivieron graves incidentes entre hinchas del “Rojo” y de la Universidad de Chile.

¿Quién es responsable según Bullrich? La provincia de Buenos Aires, liderada por Kicillof.

¿Qué dijo Bullrich sobre la situación? Calificó los incidentes como una tragedia y criticó la falta de intervención policial.

¿Qué aseguró sobre Kicillof? Lo acusó de ser un inútil que prioriza el show electoral sobre la seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

