Deportes

Boric confirmó la liberación de los 104 detenidos de Universidad de Chile

El mandatario chileno informó la noticia a través de sus redes sociales.

22/08/2025 | 08:11Redacción Cadena 3

FOTO: El presidente de Chile, Gabriel Boric.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que en las últimas horas fueron liberadas las 104 personas que habían sido detenidas durante la batalla entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile de este miércoles por la noche.

A través de un posteo en sus redes sociales, Boric detalló: “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”.

Además, aseguró que “seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.

Los gravísimos incidentes que se vieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, comenzaron con los hinchas de la Universidad de Chile lanzando piedras y bombas de estruendo a la parcialidad de Independiente, cuya barra brava luego terminó atacando a los hinchas visitantes que seguían en el recinto, dejando como saldo a decenas de heridos.

Aún no se conoce la sanción que aplicará la Conmebol a Independiente y a Universidad de Chile, que disputaban el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con los 104 detenidos? Fueron liberados tras la intervención de la fiscalía.

¿Quién confirmó la liberación? El presidente de Chile, Gabriel Boric, a través de sus redes sociales.

¿Cuándo ocurrió la detención? Durante un enfrentamiento el miércoles por la noche.

¿Dónde sucedieron los incidentes? En el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

¿Qué medidas tomará la Conmebol? Aún no se conoce la sanción a los equipos involucrados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

