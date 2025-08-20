Boca podría volver a tener visitantes ante Aldosivi

Boca espera la confirmación oficial de lo que podría convertirse en otra jornada histórica: la posibilidad de contar nuevamente con su público como visitante, esta vez frente a Aldosivi en Mar del Plata.

De concretarse, sería la segunda vez consecutiva que “El Jugador Número 12” acompaña al equipo fuera de La Bombonera, tras la masiva presencia en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, donde el equipo logró cortar su racha negativa más larga sin triunfos: 12 partidos.

El último domingo, alrededor de 15.000 hinchas xeneizes llenaron la tribuna del estadio Malvinas Argentinas y brindaron un aliento incesante durante el 3-0 frente a la “Lepra mendocina”.

A pesar de la magnitud del operativo, no se registraron incidentes graves, lo que abrió la puerta para que se considere nuevamente el ingreso de visitantes en un encuentro de Boca.

No obstante, la noche mendocina dejó un punto de polémica: el partido debió ser interrumpido durante tres minutos por la gran cantidad de bengalas encendidas en la tribuna visitante. Sobre el final, la situación se repitió en el sector local. El episodio motivó la crítica del presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, quien calificó al operativo policial como “un desastre”.

En ese contexto, el eventual recibimiento de Boca en Mar del Plata genera expectativa y cautela. La posibilidad de que el público xeneize asista al estadio José María Minella dependerá de la coordinación entre los organismos de seguridad bonaerenses y las autoridades de ambos clubes, con la intención de repetir el marco de fiesta en la tribuna pero evitando los inconvenientes que empañaron el espectáculo en Mendoza.