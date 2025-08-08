Ben Shelton se consagra campeón del Masters de Canadá tras vencer a Khachanov

El tenista estadounidense Ben Shelton (7°) derrotó al ruso Karen Khachanov (16°) y se consagró campeón del ATP Masters 1000 de Canadá, en Toronto.

En un partido de una paridad absoluta, Shelton se impuso por un marcador final de 6-7 (5/7), 6-4 y 7-6 (7/3).

Así, el nacido en Atlanta consiguió el primer título Masters 1000 de su carrera, ya había sido campeón del ATP 500 de Tokio 2023 y del ATP 250 de Houston en 2024, y avanzó al sexto puesto del listado mundial.

En una gran final, donde ambos jugadores tuvieron dificultades para sacarse ventajas entre sí, la potencia y explosividad de Shelton pudo más, para darle el campeonato.

La paridad fue regla desde el principio, con ambos tenistas usando estrategias similares: eran ofensivos y agresivos al servicio pero no mantenían la misma mentalidad con el saque del rival, lo que llevó a la final a tener muy pocos puntos de quiebre.

El ruso tuvo su primer y único quiebre del partido en el séptimo juego debido a un error de Shelton a la hora de jugar un drop, aunque ese momento de ruptura, contrario a lo habitual, hizo que el norteamericano se empiece a soltar.

Habiendo comenzado con algo de tensión, por el calibre del partido que estaba disputando, el estadounidense comenzó a mostrar las mejores facetas de su juego y pudo quebrar en el décimo juego.

Con tres set points desaprovechados en el duodécimo game, el estadounidense no pudo evitar que el primer parcial se resuelva en un tie-break, en el que una derecha paralela seguida de una volea le dio la primera ventaja a Karen Khachanov.

El segundo set vio a un Shelton ofensivo, que pecó por momentos de apurado a la hora de acelerar el ritmo del juego, aunque pudo quedarse con el quiebre en el noveno game, en un set marcado por una falla del sistema automático de revisión de jugadas, y luego ganó un set point impresionante.

Sacando para set, y luego de levantar cuatro break points, el estadounidense aprovechó su único punto de set para quedarse con el segundo parcial, en un punto que contó con un rally de 14 golpes y fue definido con una gran derecha cruzada a la carrera, que sorprendió a Khachanov mientras subía a la red y lo hizo terminar en el piso.

Con algunas molestias físicas por el desgaste, Shelton tuvo que pedir el tiempo médico para recibir masajes en los cuádriceps antes de comenzar un tercer set muy particular.

Manteniendo la misma paridad que caracterizó a la final en su totalidad, en el tercer set se dieron muy pocos puntos largos, con ambos tenistas optando por saques potentes y ataques desde la segunda pelota, con el objetivo de correr menos. Tal es así que de los doce games que se disputaron, seis fueron ganados por el sacador sin recibir puntos y no hubo break points en todo el set.

Llegados a un nuevo tie-break, que definiría al campeón, Shelton pudo ganar el primer punto y el octavo con el saque de su rival, con lo que comenzó a acercarse al título.

Con el servicio y cuatro puntos de campeonato, el estadounidense cerró su triunfo inolvidable con un saque a la línea que fue seguido de una derecha invertida que no tuvo tanta potencia, ya que impactó mientras retrocedía, pero Khachanov no pudo pasar la red en la devolución y Ben Shelton se convirtió en campeón de un Masters 1000 por primera vez en su corta carrera.

Además, el triunfo lo hará ascender a la sexta posición del ranking ATP, superando a Novak Djokovic y mejorando la mejor posición de su carrera deportiva, en la previa de la que será su participación del Masters de Cincinnati, en su país natal.