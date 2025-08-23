Ayude se enfocó en la victoria de San Lorenzo y evitó temas institucionales

FOTO: San Lorenzo le ganó a Instituto en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura.

San Lorenzo logró un triunfo clave frente a Instituto por 1 a 0 en el estadio Pedro Bidegain, por lo que, tras el encuentro, el entrenador Damián Ayude se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo y habló sobre la vuelta del presidente Marcelo Moretti.

El técnico del “Ciclón” evitó entrar en temas políticos e institucionales y se centró exclusivamente en lo futbolístico: “Sé que el club tiene sus temas institucionales, pero yo creo en los roles y funciones. Prefiero hablar de lo futbolístico”.

Ayude también valoró la importancia de ocupar el cargo en un club como San Lorenzo: “Es muy importante ser el DT de este club, es increíble. A veces cuesta disfrutarlo, no es fácil donde estamos”, reconoció.

Consultado por su relación con Moretti, actual presidente de la institución que volvió de su licencia tras las acusaciones por coimas, el técnico aclaró: “Marcelo Moretti estuvo dos minutos conmigo. Me preguntó cómo estaba, me felicitó por lo que venía haciendo y no mucho más. Yo soy muy respetuoso desde mi posición, trato de hacer bien mi trabajo”.

Respecto al resultado, el entrenador resaltó la importancia de sumar antes de un choque clave: “Contentos por el triunfo y obviamente ganar antes de un partido muy importante”.

Además, destacó la actuación de Salinardi, quien convirtió su primer gol en la máxima categoría: “Parece un deja vu, pero es real, que Branco haya convertido nos pone contentos, quiere mucho al club”.