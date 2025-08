Atención San Lorenzo: Moretti quiere volver a su cargo

Luego del escándalo de la presunta coima en las inferiores de San Lorenzo, Marcelo Moretti planeó darle fin a su licencia para retomar su cargo como presidente del “Ciclón”.

La idea de Moretti pareció ser dejar de tomarse el tiempo pedido tras el escándalo para retomar sus actividades este mismo jueves y daría una conferencia de prensa el viernes para marcar su regreso, según dio a conocer Doble Amarilla.

Aun así, para que esto llegue a suceder, el dirigente necesitó la aprobación de la Justicia y hasta de la propia Asociación del Fútbol Argentino.

Hace un tiempo, Moretti trató de volver a su cargo, pero el mal momento de San Lorenzo sumado a que los hinchas no se mostraron muy contentos con él, hicieron que su vuelta a Boedo se postergue.

Diferente al presente, ya que desde el entorno del dirigente aseguraron que ahora el ambiente es distinto.

Por otro lado, ante estos rumores, el secretario de San Lorenzo, Martín Cigna, no se mostró contento con la idea: "No voy a ser nunca más el secretario si Marcelo Moretti vuelve al club. Tengo una posición tomada. No doy marcha atrás en eso", comentó en diálogo con La Red.