Así salieron los últimos 10 partidos entre Independiente y River en la cancha del “Rojo”
En el último tiempo el “Millonario” fue una verdadera pesadilla para los de Avellaneda.
09/08/2025 | 08:50Redacción Cadena 3
FOTO: Se viene un nuevo Independiente - River.
Independiente recibirá este sábado a River, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, con la intención de empezar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.
Es que el equipo de Avellaneda está tirando abajo todo lo bueno que hizo en el primer semestre, ya que quedó eliminado de la Copa Argentina y empezó a perder terreno en la tabla anual, que da tres cupos para la próxima edición de la Copa Libertadores.
River, por su parte, tuvo un gran arranque de semestre, cosechando 7 de 9 puntos posibles en lo que va del Torneo Clausura y goleando a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.
Los últimos antecedentes reflejan una gran igualdad entre ambos equipos en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, ya que Independiente ganó en tres ocasiones, River también hizo lo propio en tres partidos y empataron los otros cuatro.
De todas maneras, Independiente atraviesa una complicada sequía como local ante River, equipo al que no derrota en su estadio desde la Superliga 2017 (1-0).
- Torneo Clausura 2011: Independiente 0 – 1 River
- Torneo Inicial 2012: Independiente 2 – 2 River
- Superliga 2015: Independiente 3 – 0 River
- Superliga 2016: Independiente 1 – 0 River
- Superliga 2017: Independiente 1 – 0 River
- Copa Libertadores 2018: Independiente 0 – 0 River
- Superliga 2020: Independiente 1 – 2 River
- Liga Profesional 2022: Independiente 0 – 1 River
- Copa de la Liga 2024: Independiente 1 – 1 River
- Liga Profesional 2024: Independiente 0 – 0 River
