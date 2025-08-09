En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Así salieron los últimos 10 partidos entre Independiente y River en la cancha del “Rojo”

En el último tiempo el “Millonario” fue una verdadera pesadilla para los de Avellaneda.

09/08/2025 | 08:50Redacción Cadena 3

FOTO: Se viene un nuevo Independiente - River.

Independiente recibirá este sábado a River, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, con la intención de empezar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.

Es que el equipo de Avellaneda está tirando abajo todo lo bueno que hizo en el primer semestre, ya que quedó eliminado de la Copa Argentina y empezó a perder terreno en la tabla anual, que da tres cupos para la próxima edición de la Copa Libertadores.

River, por su parte, tuvo un gran arranque de semestre, cosechando 7 de 9 puntos posibles en lo que va del Torneo Clausura y goleando a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.

Los últimos antecedentes reflejan una gran igualdad entre ambos equipos en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, ya que Independiente ganó en tres ocasiones, River también hizo lo propio en tres partidos y empataron los otros cuatro.

De todas maneras, Independiente atraviesa una complicada sequía como local ante River, equipo al que no derrota en su estadio desde la Superliga 2017 (1-0).

Así salieron los últimos 10 partidos entre Independiente y River en la cancha del “Rojo”

  • Torneo Clausura 2011: Independiente 0 – 1 River
  • Torneo Inicial 2012: Independiente 2 – 2 River
  • Superliga 2015: Independiente 3 – 0 River
  • Superliga 2016: Independiente 1 – 0 River
  • Superliga 2017: Independiente 1 – 0 River
  • Copa Libertadores 2018: Independiente 0 – 0 River
  • Superliga 2020: Independiente 1 – 2 River
  • Liga Profesional 2022: Independiente 0 – 1 River
  • Copa de la Liga 2024: Independiente 1 – 1 River
  • Liga Profesional 2024: Independiente 0 – 0 River

Lectura rápida

¿Cuándo jugarán Independiente y River? Este sábado, en la cuarta fecha del Torneo Clausura.

¿Cómo le va a Independiente en el semestre? Ha tenido un mal comienzo, quedando eliminado en la Copa Argentina y perdiendo terreno en la tabla.

¿Cuál es el desempeño reciente de River? Comenzó bien el semestre, obteniendo 7 de 9 puntos y avanzando en la Copa Argentina.

¿Qué indican los últimos antecedentes entre ambos? Hay igualdad en los últimos 10 partidos en Avellaneda, con 3 victorias para cada uno y 4 empates.

¿Desde cuándo no gana Independiente en casa contra River? No lo derrota desde la Superliga 2017.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho