Arranca la fecha 26 de la Primera Nacional con varios partidos programados

FOTO: Deportivo Madryn lidera en la Zona A de la Primera Nacional.

La fecha 26 de la Primera Nacional se pondrá en marcha este sábado, en la que será una jornada con mucha actividad.

El encuentro que iniciará la fecha será el de Defensores Unidos contra Chacarita, que comenzará a las 14:10.

Más tarde, a las 15:30, se disputarán los otros cuatro partidos del día: Colegiales – Almagro, Talleres de Remedios de Escalada – Nueva Chicago, Deportivo Morón – Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Maipú – Tristán Suárez.

El líder de la Zona A es Deportivo Madryn, que viene de atravesar un muy buen momento ya que acumula 12 partidos sin conocer la derrota. A su vez, en la Zona B el puntero es Gimnasia y Esgrima de Jujuy con 46 puntos, aunque está igualado con Gimnasia de Mendoza.

En lo que respecta a la parte baja de la tabla, los equipos que están en puestos de descenso (los últimos dos de cada zona) son Alvarado de Mar del Plata, Arsenal de Sarandí, Defensores Unidos y Talleres de Remedios de Escalada.

El cronograma y horarios de la fecha 26 de la Primera Nacional

Sábado 9/8:

Defensores Unidos – Chacarita a las 14:10

Colegiales – Almagro a las 15:30

Talleres de Remedios de Escalada – Nueva Chicago a las 15:30

Deportivo Morón – Estudiantes de Río Cuarto a las 15:30

Deportivo Maipú – Tristán Suárez a las 15:30

Domingo 10/8:

Atlanta – San Miguel a las 13:30

Alvarado (MdP) – Güemes (SdE) a las 15

Almirante Brown – Central Norte a las 15:30

Mitre (SdE) – Gimnasia y Esgrima (J) a las 15:30

Temperley – San Telmo a las 15:30

All Boys – Patronato a las 15:30

Deportivo Madryn – San Martín (T) a las 15:30

Colón – Agropecuario a las 16

Chaco For Ever – Gimnasia (M) a las 16:30

Gimnasia y Tiro – Los Andes a las 17

Estudiantes (BA) – Defensores de Belgrano a las 17:45

Arsenal – Ferro a las 20

Lunes 11/8:

Racing (CBA) – Quilmes a las 21:10