Aparecieron pasacalles críticos hacia Luis Spahn y la Comisión Directiva de Unión

Unión enfrenta una complicada etapa deportiva e institucional, con elecciones ordinarias programadas para el 24 de mayo. Tras la reciente derrota ante Mushuc Runa, se han exhibido pasacalles en la entrada del predio Casasol, atacando al presidente Luis Spahn y su comisión directiva.

"Spahn mediocre, especulador", se lee en uno de los carteles, que también critica a la Comisión Directiva con la frase: "cagona". Este mismo mensaje apareció en el predio de la institución situado en las afueras de Santa Fe. Otro pasacalle sentencia: "Se cagan en la gente".

Juan Pablo Poletti, intendente de Unión, comentó sobre la situación y las pintadas en contra de la CD: "Como hincha, el resultado me ha dejado insatisfecho, y el equipo no está atravesando un buen momento. Personalmente, me entristece la derrota de Unión. Como intendente, colaboro con Seguridad Deportiva y la Policía provincial para evitar que estos incidentes escalen".

Miguel del Sel se postulará como candidato a vicepresidente junto a Luis Spahn

Previo al partido contra el modesto Mushuc Runa, la esfera política de la entidad sufrió un altercado inesperado.

Esto se debe a la candidatura del humorista Miguel del Sel como vicepresidente, junto a Luis Spahn a la cabeza para las elecciones del sábado 24 de mayo. Debido a estos movimientos, se podría demorar la elección del próximo entrenador.

Del Sel ha manejado influencias en los tiempos recientes en el club de la Avenida. Por ejemplo, a fines del año pasado realizó un almuerzo en una casa quinta al que invitó al plantel que dirigía Cristian "Kily" González y a varios directivos. Además, facilitó la entrada de la firma Givova, ahora encargada de la indumentaria del equipo.

"Es una incorporación de un gran peso, de una trascendencia notable, ya que Unión es conocido a nivel local y en el mundo del fútbol; Miguel es familiar en Argentina, en el extranjero, en Chile, Colombia y Miami", afirmó Spahn en diálogo con Aire de Santa Fe.