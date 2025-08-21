En vivo

Deportes

Alonso cuestionó a Bullrich y Espert por operativo en partido de Independiente

Defendió el operativo en el duelo entre Independiente y la U de Chile, cuestionó a la ministra nacional y al diputado liberal.

21/08/2025 | 18:06Redacción Cadena 3

FOTO: Choque político tras el escándalo en Avellaneda: Alonso fulminó a Bullrich y Espert

Javier Alonso, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, apuntó contra Patricia Bullrich y José Luis Espert por sus declaraciones en contra del operativo policial del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento. El concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales”, manifestó el Ministro de Seguridad en su mensaje de X.

Alonso argumentó: “todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la APreViDe fueron controlados, supervisados y aprobados”. En el cierre de su respuesta dirigida hacia Bullrich, el funcionario bonaerense lanzó una fuerte chicana política: “Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”.

Por otra parte, Alonso no se quedó atrás y salió al cruce con Espert, quien acusó de inoperante al entorno del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El Ministerio de Seguridad bonaerense remarcan que no se puede poner en la misma bolsa a las familias que asisten a los estadios con un pequeño grupo de violentos. La gran mayoría del público que concurre a los partidos lo hace de manera pacífica, sin haber estado expuesta a situaciones de riesgo ni sufrir lesiones.

“Se actuó como se debe actuar. La responsabilidad de la Conmebol y del club es una, y la de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es otra. Y, como siempre, hacemos todo con enorme profesionalismo”, cerró su respuesta para José Luis Espert.

Más allá de la controversia política, el episodio volvió a poner sobre la mesa el delicado debate sobre cómo garantizar la seguridad en espectáculos masivos. El enfrentamiento entre la oposición y el oficialismo refleja, además, cómo el fútbol se convierte en terreno de disputa discursiva, donde la gestión de la seguridad se mezcla con el juego de la política.

Lectura rápida

¿Quién criticó a Bullrich y Espert?
El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

¿Qué cuestionó Alonso sobre el operativo?
Defendió que los protocolos fueron controlados y aprobados por las autoridades pertinentes.

¿Cuál fue la respuesta a la crítica de Espert?
Alonso destacó que no se puede agrupar a todas las familias que asisten a los estadios con un grupo de violentos.

¿Quiénes son los mencionados en el debate?
Javier Alonso, Patricia Bullrich, José Luis Espert y Axel Kicillof.

¿Qué tema central destaca la controversia?
La gestión de la seguridad en espectáculos masivos y su politicización.

[Fuente: Noticias Argentinas]

