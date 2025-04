Adolfo Gaich, ex Selección Argentina, suena para reforzar el ataque de Independiente

Independiente atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura y también tiene la vista puesta en la Copa Sudamericana. Aunque el semestre aún no concluye, ya empieza a proyectar el futuro y el armado del plantel. En este marco, ha surgido el interés por un futbolista que formó parte de la Selección Argentina.

Si bien puede parecer prematuro comenzar a pensar en el próximo mercado de pases, Julio Vaccari es consciente de que el equipo requiere refuerzos que ofrezcan un valor agregado a la sólida base construida hasta ahora. Uno de los sectores a fortalecer es el ataque. A pesar de ser uno de los clubes más goleadores del certamen, el rendimiento de los delanteros no satisface las expectativas.

Entre los nombres que están en la lista de posibles incorporaciones figura Adolfo Gaich, ex San Lorenzo y actualmente en el Antalyaspor de Turquía. En Avellaneda ya realizaron consultas sobre su situación en ventanas anteriores, pero una transferencia no se concretó por diversas razones económicas.

Adolfo Gaich está en la mira de Independiente.

El delantero formó parte de la Selección Argentina en categorías menores, incluyendo la Sub 20 y la Sub 23 (donde disputó los Juegos Olímpicos de Tokio), y ha tenido la oportunidad de jugar en la Selección Mayor. Su préstamo en Turquía concluye en junio y, si no es adquirido, deberá regresar al CSKA Moscú, que lo cedió en varias ocasiones al no contar con él en sus planes.

Se espera que esta vez la propuesta del ‘Rojo’ despierte un interés renovado, ya que el club busca un atacante que compita por la titularidad con Gabriel Ávalos.

Otro nombre en la lista de Independiente

Paralelamente al interés por Gaich, también destaca Elías Torres, un delantero de 24 años crucial en el ascenso de Aldosivi a la Primera División. En el Torneo Apertura acumula 4 goles y 2 asistencias en 13 encuentros disputados.

Su destacada presencia física (1.86 de altura) junto a su capacidad goleadora lo convierten en un candidato atractivo para el área técnica de Independiente, que evalúa diferentes opciones para reforzar su línea de ataque.