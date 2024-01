Dakar 2024: Charlamos con el gran campeón Al Attiyah, sentados en su tienda

La esperamos un poco, pero la oportunidad de una charla más profunda con el campeón mundial y cinco veces ganador del Dakar, Nasser Al Attiyah se nos puso a tiro a los periodistas sudamericanos cuando moría la tarde previa al comienzo de la carrera.

A un lado de la asistencia del BRX Prodrive, Nasser nos invitó a sentarnos en las alfombras de la tienda con estilo del Medio Oriente que tiene junto a su 'motorhome' personal, donde pudimos conversar y preguntarle sobre todos los temas.

Al Attiyah se brindó con nosotros, nos abrió las respuestas que esperábamos para conocer más acabadamente las razones que lo llevaron a salir de Toyota, luego de su ciclo más exitoso con cualquiera de las marcas que ha utilizado en su carrera deportiva y que lo ha convertido -con una buena ayuda de su copiloto Mathieu Baumel- en el hombre a vencer del Dakar y del rally raid mundial.

¿Cómo fue tu paso a la Prodrive para correr este Dakar con el Hunter?

Nuestra decisión fue muy clara, nosotros decidimos no seguir con Toyota Gazoo Racing para venir a Prodrive para manejar este año con el Hunter. Porque la razón fue que yo firmé para Dacia, del Grupo Renault y por eso yo estoy ahora, para conocer todo el equipo y entender cómo trabaja el equipo. Porque así será todo más fácil, para mí. Porque será la misma gente, bajo el lema de una nueva marca. Estoy muy contento con el cambio, sin importar el resultado de este Dakar, estaremos construyendo nuestra estrategia para el nuevo equipo y mi relación con su piloto, Sebastien (Loeb). Ese fue el objetivo. Pero, creo que podemos dar la gran sorpresa a todos, en este Dakar. Porque si tu miras los últimos dos, hubo solo dos pilotos en la lucha: Seb y yo. Y hoy, tenemos el mismo auto, el mismo equipo. Pienso que estará abierto, para todos los que puedan ganar, tenemos el mayor respeto por todos los corredores que está corriendo en este Dakar, con todas las marcas. Pero mi objetivo es defender mi título y deseo ganar nuevamente.

¿Qué piensas sobre que esta edición es más dura que la última y que piensas de las '48 Horas' en el 'Empty Quarter'?

Mira, todas las veces que vinimos, en la semana previa no hablan de que será el Dakar más difícil. Pero, el Dakar es el Dakar, sabes. Y necesitamos tratarlo 'día por día'. Yo sé que es una de las carreras más difícil del mundo y que hay que correrla en un alto nivel. Seguramente, si tu tienes un buen equipo detrás tuyo, en el que todo el mundo ha estudiado a dónde estamos yendo es mucho más fácil, solo en la mente, sabes. Pero porque el camino es siempre el mismo, arena, piedras y solo tienes que tener una buena navegación. Pero no solo necesitamos pensar en vencer a los rivales, necesitamos disfrutarlo y hacerlo día tras día, sin problemas. Porque no es solo un día, son dos semanas. Y si tú haces una semana quitando cualquier problema, estoy seguro que estarás entre el Top3 y entonces tú decidirás si quieres presionar, si quieres ganar o si quieres terminar en el podio. Pero bueno, estamos felices de estar en el Dakar y estoy seguro que las reglas de las '48 Horas' también son un poco dificultosas, no, porque no habrá asistencia, no habra 'service' y estarás solo. Pero pienso que podemos pensar en la estrategia realmente buena para los dos coches y tener los repuestos que podamos necesitar. Será muy importante y también que no lo hagamos solo por nosotros mismos, sino que lo hagamos también por el equipo. Necesitamos traer los dos coches al podio porque será bueno para el equipo. Hay mucha gente detrás, no estamos solos, el piloto y el copiloto. Porque todo esta realizado para apoyarnos a nosotros y es entonces cuando tú puedes ganar.

¿Te seguimos desde hace mucho tiempo y la gente te reconoce como una persona muy afectiva, puede haber tenido algo que ver eso con tu salida de Toyota, después de tantos años y tantos éxitos?

Nosotros somos pilotos profesionales, sabes. Hoy, me debo a mi nuevo equipo. Tuve seis o siete años con Toyota y gané todo con Toyota, le dí las victoria tres veces, las primeras en la historia de Toyota, pero tomé mi decisión, sabes, de cambiar y de abrir también la puerta también para otros pilotos. Toyota ahora tiene un piloto americano y uno brasileño. Pero, también, estoy contento de haber salido porque ahora estamos hablando con la fábríca, sabes. No es un equipo privado, es algo un poco distinto sabes. Serán tres autos, totalmente de fábrica, de la marca, con mucha gente detrás tuyo. Y eso lo hace, también, diferente. Tu debes respetar todo y necesitas darles todo lo que aprendiste en la vida por este equipo, sabes, para ganar. Ese es mi objetivo, hoy, porque soy un piloto profesional y porque todos sueñan con pasar a un equipo oficial. Porque un equipo oficial necesita un piloto excelente. Una gran marca siempre trata de encontrar al Piloto Top y eso es lo que ves con Nasser y Seb y Cristina, porque también necesitamos atender el lado femenino, sabes. Y eso es para agradecerle al equipo, porque podría haber tenido un tercer piloto, pero decidieron darle una chance a Cristina que ha demostrado ser muy buena para formar el equipo con nosotros.

¿Te sientes mejor con un equipo oficial que tiene tres pilotos tope, que en Toyota que tenía un solo piloto profesional?

Eso es lo que se ha visto. Hemos tenido diecisiete autos corriendo el Dakar todos los años y uno solo peleando para la fábrica. Y eso por ahí no te ayuda. Tener a los tres autos de fábrica ayuda mucho, porque tienes todo el apoyo. Esa es la razón por la que he cambiado y le agradezco a mi nuevo equipo Dacia, apoyarme.

¿Qué recuerdas cómo especial de la primera vez que te subiste a un Hunter?

Esa, es una buena pregunta, porque después del Rally de Marruecos finalizó mi contrato con Toyota y a los dos días fui a Prodrive para manejar el Hunter y para ser sincero fui sonriendo todo el camino. Porque siento que el auto es un poco diferente, el chasis es diferente. Yo recuerdo al Hunter compitiendo en 2020, yo tenía una buena relación con David Richards y con Prodrive, yo corrí para él diez años en un Subaru y gané todo, y el me dijo que un día volvería a correr con ellos. Y ahora estoy corriendo con el Nasser Racing en Prodrive, el nombre del equipo es 'Nasser Racing, by Prodrive' y es la primera vez en la historia que el nombre 'Nasser Racing' corre con Prodrive y lo haremos el año que viene como marca y eso me hace muy feliz.

¿Correrás el Campeonato Mundial con Prodrive?

Sí, claro. Y me verás en la Argentina.

¿La rivalidad entre tú y Loeb, fortalecerá más la competitividad del equipo?

Sí, siempre estaremos peleando, somos pilotos profesionales y tratamos de ganar en cada carrera. Ahora, estoy con Loeb, con Sebastien, en el mismo equipo y tenemos una muy buena relación, compartimos muchas cosas y pusimos la estrategia de que desde el primer día necesitamos estar todos juntos, porque la primera jornada es muy difícil. Pero siempre tratamos de hacer lo mejor, Loeb es también uno de los mejores pilotos. El año pasado, ha finalizado segundo y estuvo cerca de ganar, pero todo está abierto. Yo, estoy aquí para dar lo mejor para mí y para el equipo.

¿Las piedras serán el máximo obstáculo de este rally?

Todos los años, tenemos mucha piedra. Pero este año habrá una o dos etapas que irán más al sur en las dunas. Muy al sur, donde la arena esconde las 'black stone' y esas etapas no serán fáciles, sabes. Pero es verdad que los primeros dos días serán pedregosos y te puedo asegurar que el 60% del Dakar sera pedregoso.

¿Es verdad que les dijiste a los Audi que tienen tres días?

(Risas) ...yo le hago una broma, todos los años a mi amigo Carlos (Sainz) y todo el mundo se divirtió, sabes... Creo que es lo que necesitamos hacer en el deporte para que sea un poquito más divertido. Pero en verdad, yo tengo una gran relación con todo el mundo y estoy seguro de que Audi no lo ha tenido fácil en la Baja España y en Marruecos, con muchos problemas, pero no sé como están ahora. Veremos, como va todo.

Cadena 3 Motor, desde Arabia Saudita