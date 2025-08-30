En vivo

Cultura

Neil Young lanza una canción contra Donald Trump y lo acusa de “crímenes graves”

El músico canadiense estrenó Big Crime, tema grabado en Chicago, donde denuncia políticas represivas del presidente de los Estados Unidos.

30/08/2025 | 16:12Redacción Cadena 3

FOTO: Neil Young vs. Donald Trump

El músico Neil Young publicó una nueva canción titulada Big Crime, en la que apunta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusa de “crímenes graves en la Casa Blanca” y de imponer medidas de tinte “fascista” en las escuelas y en las calles.

El tema fue grabado junto a su banda Chrome Hearts durante una prueba de sonido en la Northerly Island de Chicago y difundido a través de su canal de YouTube.

Young, que mantiene un largo historial de enfrentamientos con Trump —incluido un intento de demanda por el uso no autorizado de sus canciones en mítines— intensificó sus críticas tras la decisión del mandatario de declarar la “emergencia criminal” en Washington DC y desplegar tropas de la Guardia Nacional, pese a que los índices oficiales muestran los niveles de delincuencia más bajos en tres décadas.

No es la primera vez que el rockero actualiza su repertorio para cuestionar al presidente. En 2020 reversionó Lookin’ for a Leader (2006) con alusiones directas a Trump, a quien ya había señalado como “el peor presidente de la historia de nuestro gran país”.

Esa canción pertenecía al álbum Living With War, que lanzó como reacción inmediata a la política exterior de George W. Bush y la invasión de Irak.

Lectura rápida

¿Qué nueva canción lanzó Neil Young?
Publicó "Big Crime", donde critica a Donald Trump.

¿Quién es el artista detrás de la canción?
El músico canadiense Neil Young.

¿Dónde fue grabada?
En la Northerly Island de Chicago.

¿Qué acusa Neil Young a Trump?
De “crímenes graves en la Casa Blanca” y de imponer medidas de tinte “fascista”.

¿Cuándo reversionó Young otra de sus canciones para criticar a Trump?
En 2020, al reversionar "Lookin’ for a Leader".

[Fuente: Noticias Argentinas]

