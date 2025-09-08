Librerías y cafebrerías latinoamericanas florecen en Madrid y Barcelona

Las ciudades de Madrid y Barcelona se consolidaron como polos para la literatura iberoamericana gracias al empuje de emprendedores latinoamericanos que, con librerías, “cafebrerías” y espacios híbridos, combinaron la pasión por los libros con la hospitalidad y la vida cultural. A referentes tradicionales como la Librería Iberoamericana o la Juan Rulfo, propiedad del Fondo de Cultura Económica de España, se sumaron en los últimos años decenas de iniciativas que multiplicaron la oferta y acercaron autores y lectores en entornos más cercanos y comunitarios.

En Barcelona, la librería Lata Peinada se especializó de manera exclusiva en narrativa latinoamericana y se convirtió en punto de referencia para lectores, editoriales y autores de la región. En Madrid, en tanto, proliferaron propuestas con sello inmigrante. Entre ellas sobresalió Olavide Bar de Libros, fundado por los periodistas argentinos Daniel Ulanovsky Sack y Raquel Garzón, quienes definieron su espacio como “una librería que tiene un espacio para tomar un café, un vino o una comida liviana”. Allí, además de presentaciones de libros y cursos, se celebraron milongas en vivo durante lecturas, sumando un fuerte componente de encuentro cultural.

Otro ejemplo es Espacio Late, en la calle Hermenegildo, que funcionó como librería, cafetería y sede de la Revista Late, una red iberoamericana de periodismo narrativo y de investigación. Fundada como cooperativa por profesionales de distintos países, entre ellos Colombia, España y Cuba, ofreció talleres de escritura, charlas y presentaciones, y se convirtió en lugar de referencia para quienes buscaron literatura de no ficción y un ámbito de intercambio periodístico.

Los venezolanos Leonardo Maita y Patricia Heredia inauguraron en 2020 Los pequeños seres, también en Madrid, donde vendieron libros nuevos y usados, con especial atención a la producción venezolana y latinoamericana. Un camino similar siguieron los colombianos Isabel Cristina Giraldo y Leandro Gómez, que en 2024 abrieron El Retiro de las Letras, un proyecto que combinó la experiencia editorial de Giraldo con la pasión compartida de ambos por la literatura.

A la lista se sumó La Mistral, librería creada por argentinos, que además de ofrecer catálogos hispanoamericanos organizó el Premio La Mistral Nouvelle para manuscritos inéditos en español, un ejemplo de cómo estas propuestas también buscaron fomentar la creación literaria.

La multiplicación de librerías y “cafebrerías” impulsadas por latinoamericanos en las grandes ciudades españolas confirmó el interés creciente por la literatura iberoamericana, y convirtió a estos espacios en puntos de encuentro cultural donde la lectura, la conversación y la gastronomía convivieron de manera natural.