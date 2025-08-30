Julio Bocca lanzó un desafío para que Marianela Núñez regrese al Teatro Colón
A pesar de que la estrella del ballet internacional fue galardonada como mejor bailarina desde los 2000, su última vez en Argentina causó furor.
30/08/2025 | 09:46Redacción Cadena 3
FOTO: “Una locura”: El desopilante desafío de Julio Bocca gracias al fanatismo por Marianela Nuñez
El icónico bailarín Julio Bocca se hizo eco del fanatismo por Marianela Núñez, en su rol de director del Ballet del Teatro Colón con un desopilante reto y desafió a los usuarios a alcanzar el millón de seguidores en la página oficial del cuerpo estable, a cambio del regreso de la intérprete al coliseo nacional.
Si bien Núñez es considerada una de las mejores bailarinas en el mundo y premiada desde el 2005 con el premio a “Mejor bailarina” por el Critics’ Circle National Dance Awards y el galardón se reiteró por años, el último regreso de “Nela” a Buenos Aires la puso en el centro de la atención y causó furor hasta por fuera de los aficionados.
Así que Bocca no dejó pasar esta oportunidad y compartió imágenes sentado en su computadora, en la oficina del teatro: “Estoy mirando las redes en la página oficial del Ballet del Teatro Colón y sólo tenemos 80 mil seguidores”.
“Así que espero y quiero ver si les interesa, hacer un desafío: en una semana o un poquito más, llegar al millón de seguidores”, confesó el artista antes de lanzar una bomba que puso de cabeza a los balletomanos y a quienes no lo son tanto.
Apenas un mes pasó de que la estrella del Royal Ballet dejó su tierra natal y aún le sobreviven miles de memes y una gran difusión que asemeja a la sanmartinense con la Scaloneta entre otras coronaciones nacionales en el mundo.
Así, Bocca dio conocimiento: “Sé que es una locura, pero en Argentina somos 47 millones, un millón no es nada y, si llegamos, traeré de nuevo a Marianela Núñez para la producción de Onegin, que empieza en octubre. Lo dejo en sus manos”.
Lectura rápida
¿Qué desafío lanzó Julio Bocca? Propuso llegar al millón de seguidores en la cuenta oficial del Ballet del Teatro Colón.
¿Quién es Marianela Núñez? Es una de las mejores bailarinas del mundo y ha sido galardonada múltiples veces como mejor bailarina.
¿Cuándo vuelve a Argentina? Regresaría en octubre para protagonizar la obra Onegin.
¿Cuántos seguidores tiene actualmente el ballet? Tiene 80 mil seguidores en su cuenta oficial.
¿Qué relación tiene con la Scaloneta? Su popularidad se ha comparado con la del equipo nacional de fútbol argentino.
[Fuente: Noticias Argentinas]