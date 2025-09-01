Erika Paula Curbelo debuta con "Me gusta así", su primer libro de cuentos

La editorial Sigilo anunció la publicación de Me gusta así, primer libro de cuentos de la escritora uruguaya Erika Paula Curbelo, una joven autora que irrumpe en la narrativa contemporánea con relatos de gran frescura y mirada generacional.

“Entonces decidí por fin qué quería para mi futuro: un mundo dominado por mujeres como yo”, afirma una de las protagonistas de estas historias, condensando el tono desinhibido que atraviesa el volumen.

Los relatos despliegan un escenario de trabajos precarios, habitaciones frías y derivas callejeras donde las protagonistas –curiosas, arriesgadas y entrañables– se enfrentan a obstáculos, amores, pérdidas, amistades y nuevas vocaciones, narrándose a sí mismas como heroínas de sus propias aventuras.

Curbelo, nacida en Fray Bentos en 2000 y residente en Montevideo, combina una escritura vibrante, a medio camino entre la picaresca y el realismo sucio, con la construcción de personajes inolvidables.

En 2023 obtuvo una mención en los Premios Juan Carlos Onetti de Literatura por un conjunto de cuentos, varios de los cuales integran este debut editorial.