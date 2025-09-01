En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Nva. Chicago vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

La Última Jugada

Gimnasia vs. Atl.Tucumán

La Plata

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cultura

Erika Paula Curbelo debuta con "Me gusta así", su primer libro de cuentos

La uruguaya de 24 años publica un volumen que retrata con humor y desparpajo a una generación de chicas que buscan su lugar en un mundo incierto.

01/09/2025 | 14:12Redacción Cadena 3

FOTO: Erika Paula Curbelo, autora uruguaya de 26 años.

La editorial Sigilo anunció la publicación de Me gusta así, primer libro de cuentos de la escritora uruguaya Erika Paula Curbelo, una joven autora que irrumpe en la narrativa contemporánea con relatos de gran frescura y mirada generacional.

“Entonces decidí por fin qué quería para mi futuro: un mundo dominado por mujeres como yo”, afirma una de las protagonistas de estas historias, condensando el tono desinhibido que atraviesa el volumen.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los relatos despliegan un escenario de trabajos precarios, habitaciones frías y derivas callejeras donde las protagonistas –curiosas, arriesgadas y entrañables– se enfrentan a obstáculos, amores, pérdidas, amistades y nuevas vocaciones, narrándose a sí mismas como heroínas de sus propias aventuras.

Curbelo, nacida en Fray Bentos en 2000 y residente en Montevideo, combina una escritura vibrante, a medio camino entre la picaresca y el realismo sucio, con la construcción de personajes inolvidables.

En 2023 obtuvo una mención en los Premios Juan Carlos Onetti de Literatura por un conjunto de cuentos, varios de los cuales integran este debut editorial.

Lectura rápida

¿Quién es Erika Paula Curbelo?
Es una escritora uruguaya de 24 años que debuta con su primer libro de cuentos titulado Me gusta así.

¿Qué temática abordan sus relatos?
Los relatos abordan situaciones de trabajos precarios, relaciones y desafíos que enfrentan las protagonistas en un mundo incierto.

¿Cuál es el tono de su escritura?
La escritura de Curbelo es vibrante y combina la picaresca con el realismo sucio, reflejando una mirada generacional.

¿Qué reconocimientos ha recibido?
En 2023 obtuvo una mención en los Premios Juan Carlos Onetti por un conjunto de cuentos relacionados a su obra.

¿Dónde nació y dónde vive actualmente?
Nació en Fray Bentos y actualmente reside en Montevideo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho