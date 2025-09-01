Erika Paula Curbelo debuta con "Me gusta así", su primer libro de cuentos
La uruguaya de 24 años publica un volumen que retrata con humor y desparpajo a una generación de chicas que buscan su lugar en un mundo incierto.
01/09/2025 | 14:12Redacción Cadena 3
FOTO: Erika Paula Curbelo, autora uruguaya de 26 años.
La editorial Sigilo anunció la publicación de Me gusta así, primer libro de cuentos de la escritora uruguaya Erika Paula Curbelo, una joven autora que irrumpe en la narrativa contemporánea con relatos de gran frescura y mirada generacional.
“Entonces decidí por fin qué quería para mi futuro: un mundo dominado por mujeres como yo”, afirma una de las protagonistas de estas historias, condensando el tono desinhibido que atraviesa el volumen.
/Inicio Código Embebido/
La buena noticia del día. "Efecto Paloma": el libro que cuenta el camino superador de una niña con cáncer
El relato comienza con el diagnóstico de ceguera que afectó a la pequeña en 2018, cuando en ese entonces ella tenía apenas tres años. La publicación ya está en todas las librerías del país.
/Fin Código Embebido/
Los relatos despliegan un escenario de trabajos precarios, habitaciones frías y derivas callejeras donde las protagonistas –curiosas, arriesgadas y entrañables– se enfrentan a obstáculos, amores, pérdidas, amistades y nuevas vocaciones, narrándose a sí mismas como heroínas de sus propias aventuras.
Curbelo, nacida en Fray Bentos en 2000 y residente en Montevideo, combina una escritura vibrante, a medio camino entre la picaresca y el realismo sucio, con la construcción de personajes inolvidables.
En 2023 obtuvo una mención en los Premios Juan Carlos Onetti de Literatura por un conjunto de cuentos, varios de los cuales integran este debut editorial.
Lectura rápida
¿Quién es Erika Paula Curbelo?
Es una escritora uruguaya de 24 años que debuta con su primer libro de cuentos titulado Me gusta así.
¿Qué temática abordan sus relatos?
Los relatos abordan situaciones de trabajos precarios, relaciones y desafíos que enfrentan las protagonistas en un mundo incierto.
¿Cuál es el tono de su escritura?
La escritura de Curbelo es vibrante y combina la picaresca con el realismo sucio, reflejando una mirada generacional.
¿Qué reconocimientos ha recibido?
En 2023 obtuvo una mención en los Premios Juan Carlos Onetti por un conjunto de cuentos relacionados a su obra.
¿Dónde nació y dónde vive actualmente?
Nació en Fray Bentos y actualmente reside en Montevideo.
[Fuente: Noticias Argentinas]