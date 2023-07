Pólvora mojada

Sergio Berensztein

-Debe ser muy frustrante para Cristina realmente, porque ella necesitaba volver a designar a una jueza. Ana María Figueroa es una magistrada que cumplió setenta y cinco años y de acuerdo a la nueva Constitución del año noventa y cuatro debería jubilarse.

-Para continuar necesitaba una sesión del senado y no pudieron reunir el quorum. Esto es muy polémico porque obviamente el senado casi no funciona .La oposición pudo haber dado quorum y votado en contra. Pero claro, como temían que Cristina tuviese los votos necesarios, decidieron finalmente que la sesión no se realizara.

-¿Qué ocurrió? Bueno, una enorme frustración en el kirchnerismo. Declaraciones incendiarias, que claro, en algún sentido me dicen si llega a ganar la oposición en las elecciones de octubre es probable que pase lo mismo a partir del diez de diciembre.

-Que no haya cooperación por parte del actual oficialismo. Ironía del destino, algo que tal vez algún escritor del boom latinoamericano de la década del sesenta hubiera valorado. Los tres senadores que faltaron, antes votaban con Cristina. Los tres tienen una K en su apellido Snopek de Jujuy, Weretilneck de Río Negro y Edgardo Kueider de Entre Ríos Son las tres K.

-La política mete la cola en todos lados. Seríamos ingenuos pensando que las cosas funcionan muy bien en otras democracias. Lamentablemente, hay un proceso de erosión democrática o deslizamientos autoritarios, incluso en países que parecían tener democracias muy, muy consolidadas. Pero esto ocurre con tanta desfachatez. Es tan obvio que acá había una maniobra para protegerla a Cristina.