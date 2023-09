Acostumbrados a una película de terror

Sergio Berensztein

-Massa aceptó postergar el debate del presupuesto hasta después de las elecciones, como pidió Javier Milei.Es por fuera de la ley. Uno va naturalizando cosas que ocurren en Argentina. Hay una ley que estipula que el proyecto y el presupuesto hay que tratarlo y votarlo en determinado plazo.

-Postergan el envío del proyecto de presupuesto. De todas formas, lo van a enviar el próximo viernes pero quedará allí, en un cajón hasta que votemos los argentinos el veintidós de octubre. Después habrá que ver si te dan los tiempos y los plazos para aprobar el presupuesto.

- Decía que estamos ante un fenómeno inflacionario que no tiene realmente sentido, no tiene límites. Empezó esto en el dos mil cinco con la presencia de Néstor Kirchner y con Cristina aumentó y ahora estamos en la tercera inflación más alta del mundo, después de Venezuela y del Líbano, con dos dígitos de inflación que no es resultado directo de la evaluación después de las Paso, como dice el Gobierno.

- Por supuesto, la inflación es siempre un fenómeno monetario. Tiene que ver con una ambición descontrolada para financiar el déficit . Al margen de los motivos de la inflación, de las consecuencias, que es el aumento de la pobreza, lo que no se discute todavía en serio en la Argentina es cómo se soluciona.

-Massa dice que lo hará pero no nos dice cómo. Y uno debe inferir que tendrá que ser de una manera opuesta a la actual . Porque si no, realmente no va a lograr el efecto buscado