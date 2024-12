A punto de chocar la calesita

Sergio Berensztein

En el complejo entramado de la política argentina, las tensiones y las intrigas parecen ser el pan de cada día. La situación actual del oficialismo, que se encuentra en un momento crítico, me lleva a reflexionar sobre las dinámicas de poder que se desarrollan en el ámbito político. "No termina en lo económico con tan buenas perspectivas, pero en lo político se está rodeando solito", señala un colega, y no puedo más que coincidir. La lucha interna entre los miembros del gobierno, especialmente entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y otros sectores, se torna cada vez más evidente y preocupante.

Las redes sociales se convierten en el escenario de esta disputa, donde se lanzan amenazas y acusaciones que escalan rápidamente. La vicepresidenta se enfrenta a una situación delicada, ya que "la amenazan con carpetazos", lo que sugiere que hay información comprometedora que podría salir a la luz. Este tipo de maniobras, que involucran a los "guerreros de las redes", no son nuevas en la política argentina, pero la gravedad de la situación actual es innegable.

La sospecha de un escándalo de corrupción se cierne sobre el gobierno, y la amenaza de carpetazos que involucrarían a la familia de la vicepresidenta añade una capa de tensión a la ya complicada relación entre los distintos actores políticos. Como bien señala otro analista, "la vicepresidenta se alineó totalmente con el presidente", lo que parece indicar que está dispuesta a dejar de lado cualquier duda sobre su futuro político. Sin embargo, la situación no parece mejorar, y la exigencia de un "verticalismo absoluto" dentro de la Libertad Avanza se convierte en un desafío monumental para el presidente.

La historia política de Argentina nos enseña que el uso de los servicios de inteligencia para llevar a cabo operaciones de espionaje y extorsión es una práctica que ha estado presente desde hace décadas. "Es difícil encontrar alguna fuerza política en el poder que no lo haya utilizado", se menciona con acierto. Sin embargo, lo alarmante en este caso es que el oficialismo, en lugar de distanciarse de estas prácticas, parece estar amenazando abiertamente a sus propios miembros con el uso de información sensible.

Esta situación plantea serias interrogantes sobre la ética y la transparencia en la política argentina. Utilizar el espionaje como herramienta para mantener el control interno es un acto que, más que un recurso político, se convierte en una traición a la democracia. La amenaza de "te estamos espiando" se transforma en un mensaje claro: "si no te alineas, te dañamos". En este contexto, el llamado "fuego amigo" se revela como un fenómeno peligroso, donde las lealtades son efímeras y la confianza se desdibuja.

El hecho de que la Libertad Avanza, un partido que prometía una renovación en la política argentina, caiga en las mismas prácticas que tanto criticó, es un indicativo de que los vicios de la vieja política aún persisten. La retórica contra "la casta" pierde peso cuando se observa que las acciones de sus representantes son, en muchos aspectos, una repetición de los errores del pasado. "Aquí también se generan estas cuestiones más que turbias", se menciona, y es un recordatorio de que el cambio no solo debe ser discursivo, sino también práctico.

En conclusión, el panorama político argentino se oscurece con las intrigas y los celos que surgen dentro del oficialismo. La amenaza de carpetazos, el uso de servicios de inteligencia y la lucha por el poder son elementos que no solo afectan a los protagonistas, sino que también tienen repercusiones en la ciudadanía. La política debe ser un espacio de diálogo y construcción, no un campo de batalla donde se utilizan las sombras para atacar a quienes deberían ser aliados. La esperanza de un cambio verdadero radica en la capacidad de los políticos para dejar atrás estas prácticas y trabajar por un futuro más transparente y justo para todos.