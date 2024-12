¿3.200 reformas estructurales más?

Sergio Berensztein

La reciente mención del presidente Javier Milei sobre la implementación de 3.200 reformas estructurales en Argentina genera más preguntas que respuestas. ¿Realmente existe un plan tan ambicioso o es solo una estrategia discursiva?

En sus discursos, Milei no detalla estas reformas, pero pinta un horizonte que parece impactante. La idea de reformas estructurales no es nueva; muchos países han transitado este camino en décadas pasadas. Sin embargo, la cifra de 3.200 reformas parece exagerada y poco realista. La mayoría de nosotros no encuentra un sentido práctico a esta cantidad en el contexto actual.

El presidente busca posicionarse en un espíritu reformista, similar a lo que se conocía como "revolución permanente". Sin embargo, el enfoque en reformas estructurales incluye aspectos como la reforma tributaria, la reforma laboral y cambios en el sistema de seguridad social, entre otros. Aún quedan muchas empresas en manos del Estado, lo que sugiere que hay un camino largo por recorrer en términos de privatizaciones.

La reforma del Estado implica una mejora en la calidad del personal público y una reducción en su tamaño, pero la cifra de 3.200 reformas sigue sin cerrarse. Este discurso parece diseñado para dar la impresión de que el proceso recién comienza, evitando así la presión por resultados inmediatos.

El Gobierno se ve a sí mismo como transformacional, y el uso de un título tan grandilocuente por parte del presidente ayuda a establecer un marco narrativo que busca justificar la falta de resultados inmediatos. En este contexto, es importante mantener un sentido crítico ante las promesas de reformas y evaluar su viabilidad y efectividad.