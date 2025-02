Cosquín Rock: la alegría de Lalo Mir de volver a transmitir en vivo

Lalo Mir se suma como integrante de Cosquín Rock en estos 25 años para la transmisión del icónico festival a través de Cosquín Rock Radio.

Mir, que estará junto a Paul Guzmán y todo el equipo de la emisora, se mostró muy contento de volver a una transmisión en vivo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Hace mucho que no estoy haciendo una transmisión de radio en concierto o en festival. (Estuve, no me acuerdo si la última fue un Rolling Stone en Rock and Pop o fue, creo que fue Soda Estéreo con Las Siete… Pero hace mil que no estoy en una transmisión en directo…”, afirmó y admitió que todo esto le genera ansiedad.