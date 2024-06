Los memes del empate que le sacó Gustavo Alfaro a Brasil

Costa Rica logró un empate único en su historia: ante Brasil en una Copa América.

Fue 0 a 0 en la primera fecha del grupo D, lo que generó preocupación en la "Verdeamarela".

Rápidamente, las redes se inundaron de "memes", ironizando sobre la importancia que tuvo la táctica del técnico argentino Gustavo Alfaro en el resultado.

Algunos de los más divertidos:

-amor, hace 90 minutos no me respondes, que estás haciendo?



+dios amor tendrías que haberme visto, el profesor Alfaro me lo indicó, salí de mi sillón y de inmediato fui a ponerme la camiseta de Costa Rica y defendí, defendí y defendí. Lo di todo tendrías que haberme visto! pic.twitter.com/eT9l7Uf8pm