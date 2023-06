Violento asalto de motochoros en una avenida de Córdoba a plena luz del día

Una mujer resultó con diferentes heridas luego de ser abordada en su auto por dos motochoros, que la atacaron a plena luz del día en la avenida Vélez Sársfield casi Circunvalación, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

"El jueves pasado andaba en el auto por la Vélez Sársfield, volviendo para mi casa, en el último semáforo antes de cruzar para entrar a la Circunvalación, mientras estaba en rojo, se estaciona una moto grande, blanca, con negro y y naranja, con dos hombres. Yo tenía la ventanilla medio baja, y ahí entró uno de los ladrones, que me ahorca y me apunta un arma de fuego, con la que comienza a darme en la cabeza mientras me gritaba diciéndome que le diera las cosas que tenía", recordó la víctima, aún conmocionada por el ataque.

Mientras este ladrón la sometía con el arma, su cómplice le rompió el vidrio del acompañante, para intentar robar una campera, una bufanda y los anteojos.

"El que me tenía apuntando me decía que le diera celular, y yo le gritaba que no; ahí me agarraron de los pelos y me pegaron con el mango en la cabeza y me robaron el celular, pero no lograron robarme la riñonera porque empecé a forcejear", continuó contando la joven.

Además del robo y la rotura del auto, ella terminó con diversas heridas que le provocaron un sangrado en la cabeza. Aún tiene hematomas en el cráneo y en las manos.

Pese a que el ataque de los motochoros duró varios segundos y se desarrolló en una zona muy transitada, a plena luz del día, nadie auxilió en ese instante a la joven.

Tampoco pasa inadvertido en su relato que por lo general la Policía Caminera suele tener un puesto de control a menos de 500 metros del lugar donde a ella le robaron.

Pero su relato no termina allí. Al hacer la denuncia, bloqueó el teléfono celular que le habían robado, ya que presentó todo ante la compañía. "Después, me llama la Policía preguntando dónde estaba el celular, si yo lo había rastreado, a lo que les dije que no, porque lo había bloqueado. Pero les pregunté si yo lograba rastrearlo, si ellos lo iban a buscar, a lo que me dijeron que no, que no se metían en eso. Ahora, me están llamando desde un número de Estados Unidos preguntándome las claves de del celular para poder desbloquearlo".

