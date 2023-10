Piden imputar al clan Sena por trata laboral en la construcción de su barrio

Juan Federico

El fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini, solicitó al juez que avance la investigación por trata de personas en contra del clan piquetero liderado por Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, quienes actualmente están detenidos por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski.

Se trata de un viejo expediente que se había inciado en 2010 tras una denuncia que presentó Sergio Schoklender cuando todavía estaba al frente del programa Sueños Compartidos. Sena y Schoklender se habían asociado en Chaco para levantar juntos un barrio social con dineros públicos, proyecto que luego continuó solo Emerenciano porque en el medio hubo una disputa entre ellos.

Al romperse aquella sociedad, Schoklender denunció al líder piquetero de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11, en las afueras de Resistencia.

Durante años aquella denuncia sólo acumuló polvo en un armario judicial. Hasta que en agosto último, el fiscal Sabadini le volvió a dar vida, al comenzar a investigar el hallazgo de más de seis millones de pesos en efectivo en la vivienda de los Sena cuando fueron detenidos por el femicidio de Cecilia.

Bajo la hipótesis de que la trata de personas podría ser el delito precedente de un supuesto lavado de dinero, la causa por la denuncia de Schoklender se reactivó. Sabadini acumuló en pocas semanas nuevos testimonios, 33 en total, y este viernes acaba de redondear la base de una acusación que pone al clan Sena otra vez contra las cuerdas.

"En septiembre de 2008 estas personas (los 33 testimonios) fueron contactadas con la promesa de que tendrían una casa propia y un trabajo estable, por el dirigente del movimiento “MTD 17 de Julio” Emerenciano Sena, por su pareja Marcela Acuña y por Osmar 'Quintín' Gómez (otro dirigente piquetero), para construir unidades habitacionales, en el predio ex Campo de Tiro situado en Avenida San Martín 3500 de Resistencia, en el marco del programa habitacional 'Sueños Compartidos' de la Fundación Madres Plaza de Mayo celebrado entre la Provincia del Chaco -Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos- y la Fundación Madre de Plaza de Mayo", se lee al comienzo del requerimiento.

"Si bien figuraban como trabajadores de la Fundación, el que daba las órdenes directas y dirigía a los obreros, conforme los testimonios recabados, era Emerenciano Sena, quien además se ocupaba de que parte del salario que percibían los trabajadores -mensual o quincenalmente- vuelva al movimiento, a través de aportes obligatorios", se indica.

Y continúa: "Relatan los denunciantes que, al ser contactados por Sena, Acuña o Quintín, para trabajar en la obra Sueños Compartidos, estos les prometieron trabajo registrado y una casa, les dijeron que a través de este proyecto de obra accederían a viviendas propias que ellos mismos iban a construir. Sin embargo, luego todo cambio, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Quintín Gómez empezaron a no respetar la jornada laboral de ocho horas, no los dejaban retirarse del lugar hasta que no terminaran sus trabajos. Cuentan que el mismo Sena solía colarse en el portón y a los gritos ordenar que coloquen un candado para que nadie salga del predio, diciéndoles, además, que si alguien se iba al día siguiente no podría volver a ingresar".

En síntesis, el fiscal federal remarca que los tres acusados habrían urdido un sistemático plan de explotación laboral que consistía en los siguientes puntos:

-Habrían captado a los denunciantes al ofrecerles trabajo, engañándolos haciéndoles creer que tendrían buenas condiciones laborales y que serían los dueños de las casas que ellos mismos construirían, aprovechándose de la clara situación de vulnerabilidad de los mismos producto de las necesidades económicas, la falta de acceso a una vivienda adecuada, al empleo regulado y adecuadamente remunerado.

-Los acusados además se han valido del uso de violencia, amenazas y hostigamiento de toda índole, como insultos y maltratos psicológico, desvalorización, para mantenerlos en esa situación de subordinación, ante el riesgo constante de quedar sin trabajo.

-A esta situación se agrega el abuso de autoridad por parte de los acusados por la facultad de mando en la que se encontraban, ellos daban las directivas de órdenes de trabajo, imponían las condiciones dentro y fuera del predio.

-Los trabajadores no sólo fueron obligados a cumplir extensas jordanas laborales, sino que también eran obligados a asistir a las manifestaciones organizadas por el movimiento que se realizaban fuera de la jornada laboral.

Ante todo esto, el fiscal Sabadini considera que hay elementos suficientes para acusar a Sena, Acuña y Gómez del delito de "trata de personas con fines de explotación laboral, mediando engaño, violencia, amenazas y abuso de una situación de vulnerabilidad, calificado por haber sido por haber sido cometido por tres o más personas y por el número de víctimas".

