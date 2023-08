Habló la primera denunciante de Emerenciano Sena: "Comíamos en el piso"

Marcela Leiva fue primera denunciante de Emerenciano Sena, hoy uno de los imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco. En diálogo con Cadena 3, relató cómo el puntero sometía a condiciones inhumanas a los obreros que levantaron el barrio que hoy lleva su nombre en Resistencia.

Cecilia Strzyzowski, de 26 años, se encuentra desaparecida desde el pasado 2 de junio y su esposo César Sena y sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, entre otros, están acusados de su presunto asesinato.

Leiva declaró en 2010 contra Emerenciano Sena, en el marco de una denuncia de la Fundación Madres de Plaza de Mayo con quien se había asociado en un mega plan de viviendas sociales.

Los trabajadores denunciaron que estaban bajo un régimen de explotación laboral, y recién ahora el fiscal Patricio Sabadini, que investiga el hallazgo de dinero en la casa de los Sena en un allanamiento por el crimen de Cecilia, retomó la causa.

“Fuimos más de 60 personas las que lo denunciamos en esa oportunidad”, recordó Leiva y especuló que la causa no prosperó debido a “cuestiones políticas, arreglos y padrinazgos”.

Al describir a líder del clan Sena, expresó: “Es una persona que encontró la forma de explotar a los otros, de negociar con los políticos y obtuvo mucho poder, tanto es así que nadie cuestionaba nada de lo que él hiciera, cada vez que intentamos denunciar fuimos apretados y cuando golpeamos una puerta se nos cerraba”.

“Comenzamos a trabajar cuando la Asociación Madres de Plaza de Mayo bajó el plan Sueños Compartidos, pasamos a pertenecer al grupo de obreros, algunos teníamos que estar a las 5 para controlar el ingreso del resto de los compañeros y a las 6 se cerraba el portón con candado”, narró.

Y amplió: “Ahí nos empezaba a decir que teníamos que trabajar, que era para nuestros sueños, que teníamos que demostrarle al Gobierno que nosotros éramos capaces de llevar adelante ese proyecto, era continuamente un desafío hacia el sistema, que con la conducción de él íbamos a llegar a construir un barrio modelo, él nos prometía 500 viviendas y trabajábamos por nuestras propias casas”.

Al día de hoy ninguno de los obreros obtuvo su vivienda.

El poder se demuestra en la calle

“Nos llegaba a convencer, naturalizamos tanto el maltrato que cuando teníamos que trabajar fuera de horario o no teníamos descanso nosotros estábamos convencidos de que estábamos trabajando para nosotros mismos”, remarcó.

Y agregó: “Había que demostrar el poder en la calle por eso nos obligaba a ir a las movilizaciones, llega un momento que te psicopatean tanto que vos realmente creés que salís a la calle a defender tus derechos y no importa a costa de qué”.

“Nosotros comíamos en el piso, nos sentábamos con los platos en el regazo, comíamos como animales, teníamos que pedir permiso para ir a tomar agua. Trabajábamos de 6 a 18 y a veces terminábamos a la medianoche y hay compañeros que denunciaron que trabajaron 24 horas corridas. Cobrábamos por quincena el sueldo de la Fundación Madres y de allí teníamos que aportar una suma al movimiento, además de recolectar a diario el dinero para el almuerzo”, detalló.

Por otra parte, comentó: “Marcela Acuña es la que digita todo, es la pensante, la que le arma los discursos, le dice qué tiene que hacer y cómo, siempre con un perfil bajo. César Sena era muy pequeño (tenía unos 5 años), era un niño retraído, siempre detrás de Marcela, ella no lo dejaba al cuidado de nadie, él no se relacionaba con el resto de los niños del movimiento”.

Respecto a qué la llevó a declarar contra Emerenciano, recordó: “Un día de tormenta me citó en la oficina y me dijo que fuera a denunciar la pérdida de los materiales que teníamos para la construcción de las viviendas, yo me negué porque con mi grupo habíamos tapado los materiales, no había pérdida, entonces se lo ordenó a Fabiana a los gritos y ella accedió y denunció en la comisaría”.

“Estas personas se transformaron en los dueños de nuestras vidas”, cerró.

Entrevista de Rodolfo Barili.