Chaco: una elección histórica marcada por un brutal femicidio

Juan Federico

"Me voy de Chaco para llevarme a mi mamá. No quiero que se quede acá. Está con un nivel de exposición muy alto y hay muchas personas que la insultan y la acosan en las redes sociales. No quiero que esté expuesta a todo eso y la única manera de protegerla es llevándomela".

Ángela Strzyzowski (26) reveló en los últimos días una decisión de vida: junto a Gloria, su mamá, abandonarán la provincia, por miedo y desesperanza.

"Ya no ando por la calle. Si tengo que ir al supermercado, voy con custodia", agregó la joven para revelar cómo es la vida de estas dos mujeres luego del crimen de su hermana, Cecilia (29), ocurrido el 2 de junio último en el interior de la casa del clan Sena, la familia que durante años ejerció dominio total sobre uno de los grupos piqueteros más poderosos de la provincia.

El Movimiento Socialista Emerenciano, cuyo nombre se lo debe al padre del clan Sena, fue apañado por el gobernador chaqueño Jorge Capitanich hasta alcanzar un volumen formidable.

El líder político, que escribió el prólogo de la autobiografía de Emerenciano, fue padrino de la boda con Marcela Acuña, en 2014, y visitó en incontables ocasiones la obra del movimiento piquetero, que incluye un barrio con nombre propio, tres escuelas, un natatorio, un gimnasio, una biblioteca y un laboratorio, además de más de 400 viviendas sociales, todas construidas con fondos públicos, pero administradas por los piqueteros.

Barrio Emerenciano pasó a funcionar como una suerte de estado paralelo fogoneado por el propio Estado, con sus reglas propias. Una organización que en varios aspectos pasó a convertirse casi como un apéndice del oficialismo. Que no sólo manejaba obra de viviendas sociales, sino que administraba puestos estatales y un presupuesto millonario. En los primeros cinco meses de este 2023, el Gobierno provincial le había transferido 140 millones de pesos.

Emerenciano Sena, Marcela Acuña, el hijo de ambos César Sena y cuatro colaboradores estrechos, Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso están presos desde el fin de semana del 9 de junio acusados del atroz asesinato de Cecilia. Un femicidio que tuvo un altísimo impacto político.

Para las PASO provinciales que se celebraron el pasado domingo 18 de junio, Emerenciano figuraba como candidato a diputado provincial bajo un partido propio, Socialistas Unidos, pero que sumaba al PJ de Capitanich a través del llamado Frente Chaqueño. Acuña iba como candidata a intendenta y González se había anotado para concejal. Para diputado también estaba en la lista Obregón.

O sea, cuatro de los siete detenidos en la investigación por el asesinato de Cecilia eran candidatos políticos y tributaban sus votos al gobernador chaqueño.

Un vínculo estrecho, poderoso, que los llevó a pensar que podían administrar la vida de los demás. Y que hacían de ese dinero público su fuente de sustento y obsesión.

Hasta entonces, poco hacía prever que el poder absoluto que construyó Capitanich en Chaco iba a correr riesgo en las elecciones provinciales de este año.

Pese a que se trata de una de las provincias más pobres de la Argentina (Resistencia tiene un 54 por ciento de su población bajo la línea de pobreza; es el segundo conglomerado urbano con más pobres del país, solo superado por Concordia, Entre Ríos). Capitanich logró erigirse como un político cada vez más importante y fuerte.

Fue dos veces gobernador entre 2007 y 2015, y luego de dejar a su delfín Domingo Peppo regresó al máximo sillón provincial en 2019 (entre 2015 y 2019, Capitanich fue intendente de Resistencia). Ahora, busca su segunda reelección gubernamental.

Una sociedad empobrecida, en la que los grupos piqueteros asociados al Gobierno local tienen una gran ascendencia, conforman parte de la descripción del abanico de casi un millón de votantes habilitados para la elección de este domingo. Deben elegir gobernador, vicegobernador y 16 diputados provinciales, además de diferentes intendentes del interior de la provincia.

El crimen de Cecilia, que dejó al desnudo a nivel nacional el grotesco poder que el clan Sena había construido al amparo del Gobierno local, trastocó todos los planes hegemónicos del oficialismo. Ya lleva 16 años interrumpidos en el poder y busca estirar la cifra a por lo menos 20 años.

La campaña ante las PASO del 18 de junio se tiñó por completo en referencias al femicidio. Capitanich intentó contener el caso, hablando de un episodio "policial", pero sobre el final tuvo que hacer un esfuerzo para remarcar el compromiso de su gestión en la lucha contra la violencia de género.

El golpe electoral fue notable. Juntos por el Cambio ganó las primarias con el 42,66% de los votos, con la interna en la que Leandro Zdero se impuso a Juan Carlos Polini.

El oficialista Frente Chaqueño se quedó en segundo lugar, con el 36,83% de los votos, siendo Capitanich el amplio ganador en la interna del PJ. Si bien perdió en la suma por partidos, el actual gobernador se constituyó en el candidato que más votos particulares cosechó.

Casi seis puntos porcentuales separaron a Juntos por el Cambio del Frente Chaqueño.

Desde entonces, Capitanich ha desplegado todo el aparato posible para intentar descontar y revertir esa tendencia. En el medio, logró reunirse con la mamá de Cecilia, Gloria. Para ese encuentro, fue clave una gestión que encabezó el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Desde entonces, las críticas públicas de la mamá sobre el gobernador menguaron. Aunque ahora, resaltó que ella esperaba que este domingo "Capitanich pierda".

Y el viernes publicó en sus redes un dato de alto impacto: en el padrón electoral figura que su hija votó en las Paso. "Mi hija se levantó del río Tragadero a votar. El DNI estaba con su billetera quemado”, escribió Gloria.

La investigación por el espanto de Cecilia continuó. Dos fallos ratificaron que los siete detenidos debían continuar presos.

Pero el impacto social del caso, ante la falta de novedades de relevancia, también fue bajando de a poco.

Capitanich intentó que el efecto del crimen repercutiera lo menos posible en las elecciones de este domingo. Recién cuando terminen de contar los votos, se podrá analizar si realmente lo logró o no.

"Cuando nos dicen que somos la provincia pobre, reconocemos nuestra pobreza material, pero no la pobreza espiritual, del amor y el trabajo", fue la curiosa frase que dejó el gobernador al cerrar su campaña.

Zdero terminó la campaña con una caravana. Se espera que este domingo, en su búnker, aparezcan dos apoyos fuertes: Gustavo Valdés (gobernador de Corrientes) y Maximiliano Pullaro (gobernador electo de Santa Fe).

Los otros postulantes que lograron sortear las PASO fueron Gustavo Martínez (Corriente de Expresión Renovada, actual intendente de Resistencia y también del PJ), Alfredo Rodríguez (La Libertad Avanza), Juan Carlos Bacileff Ivanoff (Frente Integrador, también del PJ), Rubén Galassi (Libertarios en Acción) y César Báez (Partido Obrero).

Un cuarto candidato con raíces del PJ logró el mínimo para seguir en competencia, pero finalmente declinó su participación. Se trata del exgobernador y actual embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, quien anunció que se bajaba de la chance para apoyar a Capitanich.

El sistema electoral de la provincia plantea el balotaje: para imponerse este domingo, el ganador debe cosechar más del 45 por ciento de los votos; o superar el 40 por ciento y sacar una diferencia de al menos 10 puntos con respecto al segundo.

El posible balotaje ya tiene fecha: el domingo 8 de octubre.