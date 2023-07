Mamá de Cecilia: "A mi hija la carnearon como a un animal y son presos VIP"

La Casa de Chaco en Capital Federal se prepara para ser testigo de una concentración que busca exigir justicia por el brutal asesinato de Cecilia Strzyzowski. Gloria, madre de la víctima, convocó al evento para las 18, en respuesta a lo que considera una falta de acciones contundentes por parte del sistema judicial.

En una entrevista con Cadena 3, Gloria destacó que la iniciativa surgió espontáneamente desde los vecinos, quienes se unieron para apoyar la causa.

"No me importa el color del partido político porque Cecilia no viene a buscar votos, Cecilia viene a buscar justicia. Cecilia lo que viene a pedir es, por favor, que el Poder Judicial sea independiente del Poder Ejecutivo, nada más que eso", expresó y denunció que 'hay una protección política evidente'.

"Desde el momento que se comprobó la sangre es de mi hija, que la carnearon ahí como un animal, todavía siguen siendo presos VIP. Tuvimos que pedir la inhibición de los bienes para poder controlar que no los vendan, porque los están vendiendo", agregó.

Gloria reveló que, a raíz de sus acciones, ella y su familia han recibido amenazas, incluso han intentado obtener información de su otra hija. Ante este clima de temor, Gloria busca reunirse con funcionarios del Gobierno nacional para exponer el caso y solicitar una Justicia independiente, libre de influencias políticas.

"César cuando se reunía con Capitanich, el gobernador del Chaco, decía que se iba a reunir con su jefe, o sea, lo nombraba como jefe no a su padre sino al gobernador. Y decían que cortaban las rutas para Capitanich y que, si conseguían un contrato, el 30% era para ellos", expresó.

Acusó, además, que desde el clan Sena amenazaron a su otra hija a través de llamadas y fotos y videos de su casa: "Capaz que si no hubieran amenazado a mi otra hija yo me hubiera quedado llorando porque realmente estaba quebrada. Pero voy a hacer lo que sea, voy a poner el cuerpo si necesario para que mi hija se salve", sostuvo.

Y destacó que las declaraciones de su familia se basan en lo que César decía en los asados cuando iba a la casa de Cecilia, donde daba cuenta de la protección política de su familia y sobre cómo usaban la chanchería para "eliminar cuerpos".

La convocatoria en la Casa de Chaco es vista como un grito de desesperación y exigencia de justicia para Cecilia, cuyo asesinato ha conmovido a la provincia de Chaco y ha dejado a la luz una serie de preocupantes situaciones que requieren respuestas claras por parte de las autoridades.

"Hay 53 desaparecidos en mi provincia, 19 chicas, en dos años. Hay una impunidad total, hay presos VIP. No solo me la carnearon como un animal, sino que me la molieron, me la quemaron y no puedo tener ni siquiera un pedazo de mi hija. Ni Hitler fue tan hijo de p.... Para que encima después digan que son presos políticos, nada más", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico