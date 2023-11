Continúa en estado crítico la adolescente de 14 años baleada en Córdoba

Ivón, una adolescente de 14 años, se debate entre la vida y la muerte tras recibir un disparo en la cabeza en su casa de barrio Las Violetas, en el oeste de la ciudad de Córdoba.

Por estas horas, según lo informado desde el Hospital de Niños de la capital, la joven sigue internada en estado crítico.

De acuerdo a lo que confiaron fuentes policiales a Cadena 3, minutos después de la medianoche del domingo, la jovencita se encontraba junto a su familia en el interior del domicilio en calle Cleto Aguirre al 400, cuando al menos un sujeto se apersonó al frente y abrió fuego contra la vivienda.

Fue en medio de esta balacera que uno de los proyectiles impactó en la adolescente que fue trasladada con lesiones gravísimas al Hospital de Niños.

De inmediato, sus padres la trasladaron en un auto particular (un Ford Focus gris) hacia el cercano Hospital Eva Perón, donde los médicos se percataron de que el cuadro clínico de la menor era gravísimo: herida de arma de fuego en la cabeza, con pérdida de masa encefálica.

Ante esto, se dispuso que fuera derivada con urgencia al Hospital de Niños, para lo cual fue necesario realizar un cordón sanitario para evitar mayores dilaciones durante el trayecto. La adolescente permanece internada en terapia intensiva.

Mientras la jovencita era internada, un grupo de vecinos y allegados se dirigieron a dos domicilios ubicados entre las calle Cleto Aguirre y Francisco de Arteaga, en busca del supuesto atacante. Se trata de un joven del sector al que identificaron por su nombre de pila, Mayco.

Si bien el sospechoso por ahora no aparece, lo concreto es que este grupo rompió y robó diferentes elementos de esas dos viviendas en las que viven sus familiares. Ante esto, tuvo que intervenir la Guardia de Infantería.

La madre del muchacho que está siendo buscado por la Policía denunció que luego de dañar la puerta de su casa, el grupo de atacantes le robó dos televisores, alhajas y 50 mil pesos en efectivo, entre otras pertenencias.

"No sé bien qué pasó, me enteré que le habían pegado a una nena en la cabeza. Es algo frecuente escuchar tiros en el barrio, entonces uno ya no le pone atención. Todas las noches los ladrones andan por los techos de las casas y la Policía no aparece", señaló una vecina en diálogo con Cadena 3.

La joven sigue en estado crítico

La directora del Hospital de Niños de Córdoba, Verónica Petri, dio a conocer este lunes cerca del mediodía el parte médico de la joven de 14 años.

"La paciente ingresó en la madrugada con una herida de arma de fuego, que impactó en la cabeza", indicó.

Explicó que Ivón se encuentra "internada en unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica e inestable con un pronóstico reservado y en estado crítico".

Informe de Juan Federico.