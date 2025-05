Las frases destacadas de la entrevista exclusiva con Colapinto

-Estuve laburando mucho. Fue una época complicada - la del año pasado-. No la disfruté mucho. Estoy feliz de haber vuelto a la Fórmula 1.

-Practicar en simulador me sirvió mucho. Es lo más cercano a la realidad. El test que hice la semana pasada en Zandvoort me ayudó a volver a amoldarme físicamente a las fuerzas de la Fórmula 1. El simulador es muy diferente a lo que voy a manejar acá, es mucho lo que me tengo que acostumbrar. Imola y Mónaco son dos circuitos muy duros físicamente.

-Amo a Italia por todo lo que me dio en el automovilismo. Debuté en Fórmula 1 en Monza y ahora debuto en Alpine en Imola. Además, gané en Fórmula 2 y Fórmula 3.

-La noche anterior de la competencia duermo como un bebé. Estuve más relajado gracias a la experiencia del año pasado.

-A los que van a ver Fórmula 1 por primera vez les digo que lo disfruten.

-De chico no tuve un argentino para apoyar, seguía a Fernando (Alonso) y Checo (Pérez).

-El equipo no está en un excelente momento con el auto, nos está costando bastante. Hay que enfocarse en nosotros, hacer el mejor trabajo posible y, después, los resultados llegarán. Estamos intentando mejorar el auto lo más que se pueda.

