Franco Colapinto tuvo un complicado fin de semana en el Gran Premio de España

El piloto argentino Franco Colapinto vivió un fin de semana complicado en la Fórmula 1, al finalizar en la 15° posición del Gran Premio de España. Desde su regreso a la máxima categoría del automovilismo, Colapinto no logró acercarse a la zona de puntos.

La carrera se tornó emocionante en sus últimos momentos, cuando se mostró una bandera amarilla tras el abandono de Kimi Antonelli (Mercedes), a falta de diez vueltas para el final. Sin embargo, Colapinto se mantenía en la parte baja de la clasificación, ocupando el último lugar a falta de 12 giros para el cierre.

En diálogo con Cadena 3, Franco Colapinto reflexionó sobre su carrera tras terminar en la posición número 15 en el Gran Premio de España.

"Aprendimos mucho, pero fue un una tarde bastante larga. Tratar de entender en estas dos semanas un poco que hay que mejorar y volvernos fuertes. Creo que me complicó mucho, me hizo gastar mucho más la goma delantera y me complicó la carrera. A entender y clasificar mejor para mejorar para la próxima", explicó el piloto argentino de Alpine

En la parte delantera, Oscar Piastri lideraba la competencia, seguido por Lando Norris y Max Verstappen, quienes completaron el podio. Colapinto, por su parte, enfrentó dificultades en la pista. A las 10:59, se detuvo nuevamente en boxes y se encontraba a medio minuto del penúltimo clasificado.

Durante el desarrollo de la carrera, Colapinto empezó en la 17ª posición después de 28 vueltas, pero perdió ritmo y fue superado por varios competidores. A las 10:24, su parada en boxes lo llevó al 19º puesto, y luego, gracias a las paradas de otros pilotos, logró escalar hasta el 14º puesto, aunque no pudo sostenerlo por mucho tiempo.

Finalmente, a las 10:15, Colapinto se ubicó en el 15º lugar tras la parada de Oliver Bearman (Haas). A pesar de algunos momentos de mejora, su desempeño no fue suficiente para acercarse a los puntos en este Gran Premio.

El triunfo en la carrera fue para Oscar Piastri (McLaren), quien consolidó su posición como líder del campeonato. Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) completaron el podio, dejando a Colapinto con un fin de semana que preferiría olvidar.