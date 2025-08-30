Colapinto fue eliminado de la primera clasificación y largará desde el puesto 16
El joven piloto argentino cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión, pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido y lo superó.
30/08/2025 | 10:40Redacción Cadena 3
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, quedó eliminado de la primera clasificación del Gran Premio de Países Bajos y largará desde el puesto 16 de la carrera principal del domingo.
Tras sus irregulares presentaciones en lo que fueron las prácticas libres, el oriundo de Pilar no pudo repuntar en esta clasificación y terminó en el puesto 16, por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll de Aston Martin que abandonó antes del final.
El joven piloto argentino cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido, lo superó y terminó clasificando, desplazando al pilarense al decimosexto lugar.
Fórmula 1. Colapinto quedó en el último puesto de la práctica, en una tanda floja de Alpine
El argentino quedó en la posición 20, mientras que Gasly se ubicó penúltimo. McLaren dominó otra vez la práctica con Norris en el primer puesto, seguido por Piastri.
