Colapinto fue eliminado de la primera clasificación y largará desde el puesto 16

El joven piloto argentino cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión, pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido y lo superó.

30/08/2025 | 10:40Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto celebra el regreso de Checo Pérez a la F1 con un mensaje entusiasta

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, quedó eliminado de la primera clasificación del Gran Premio de Países Bajos y largará desde el puesto 16 de la carrera principal del domingo.

Tras sus irregulares presentaciones en lo que fueron las prácticas libres, el oriundo de Pilar no pudo repuntar en esta clasificación y terminó en el puesto 16, por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll de Aston Martin que abandonó antes del final.

El joven piloto argentino cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido, lo superó y terminó clasificando, desplazando al pilarense al decimosexto lugar.

