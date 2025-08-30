Colapinto quedó en el último puesto de la práctica, en una tanda floja de Alpine

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó hoy último en la práctica libre 3 del Gran Premio de Países Bajos.

El que lideró la práctica libre fue el británico de McLaren, Lando Norris, escoltado por su compañero australiano Oscar Piastri. El podio lo completó el piloto de Mercedes, George Russell.

Colapinto retomó la práctica con gomas blandas, con las que terminó la práctica libre en el último lugar con un tiempo de 1:11.166, a casi tres segundos del líder Norris.

Su compañero francés de equipo, Pierre Gasly, que finalizó anteúltimo.