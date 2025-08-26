Cadillac confirmó a “Checo” Pérez y a Valtteri Bottas como sus piloto para 2026

FOTO: Valtteri y Bottas serán los pilotos de Cadillac.

La escudería de Cadillac de Fórmula 1 confirmó que sus pilotos en 2026, año en el que comenzará a competir en la categoría reina del automovilismo, serán el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

A través de un comunicado, el equipo estadounidense destacó que “juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y experiencia técnica”. Y agregan: “Con más de 500 largadas combinadas en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la pareja desempeñará un papel central en la configuración de la competitividad del equipo”.

/Inicio Código Embebido/ All eyes on 2026 ?? Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez ??



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025 /Fin Código Embebido/