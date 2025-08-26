En vivo

Cadillac confirmó a “Checo” Pérez y a Valtteri Bottas como sus piloto para 2026

La escudería competirá en la categoría reina del automovilismo a partir del año que viene.

26/08/2025 | 09:35Redacción Cadena 3

FOTO: Valtteri y Bottas serán los pilotos de Cadillac.

La escudería de Cadillac de Fórmula 1 confirmó que sus pilotos en 2026, año en el que comenzará a competir en la categoría reina del automovilismo, serán el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

A través de un comunicado, el equipo estadounidense destacó que “juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y experiencia técnica”. Y agregan: “Con más de 500 largadas combinadas en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la pareja desempeñará un papel central en la configuración de la competitividad del equipo”.

Lectura rápida

¿Quiénes son los pilotos de Cadillac para 2026? La escudería contará con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas.

¿Qué se destacó en el comunicado de Cadillac? Se mencionó la combinación de experiencia y liderazgo de los pilotos.

¿Cuántas largadas combinadas tienen Pérez y Bottas? Juntos, los pilotos tienen más de 500 largadas en Grandes Premios.

¿Cuántos podios han logrado? En total, han conseguido más de 100 podios en su carrera.

¿Cuándo comenzará Cadillac a competir? La escudería iniciará su participación en la Fórmula 1 en el año 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

