Cadillac confirmó a “Checo” Pérez y a Valtteri Bottas como sus piloto para 2026
La escudería competirá en la categoría reina del automovilismo a partir del año que viene.
26/08/2025 | 09:35Redacción Cadena 3
FOTO: Valtteri y Bottas serán los pilotos de Cadillac.
La escudería de Cadillac de Fórmula 1 confirmó que sus pilotos en 2026, año en el que comenzará a competir en la categoría reina del automovilismo, serán el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.
A través de un comunicado, el equipo estadounidense destacó que “juntos, Bottas y Pérez aportan una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y experiencia técnica”. Y agregan: “Con más de 500 largadas combinadas en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, la pareja desempeñará un papel central en la configuración de la competitividad del equipo”.
