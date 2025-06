Los suplentes del Dortmund vieron el primer tiempo desde el vestuario

El Borussia Dortmund venció al Mamelodi Sundowns por 4-3 en la segunda fecha del grupo F del Mundial de Clubes 2025.

El encuentro se jugó en Cincinnati con un clima de 31 grados. Un tema que viene afectando muchos partidos del torneo jugado en Estados Unidos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Debido al clima, los suplentes del conjunto alemán vieron el primer tiempo del partido desde el vestuario, según informó el mismo club.

"Nuestros suplentes vieron la primera mitad desde el vestuario para evitar el sol abrasador del TQL Stadium. Nunca habíamos visto eso antes, pero con este calor, tiene todo el sentido", publicaron junto a una foto.

/Inicio Código Embebido/

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. ?? #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ