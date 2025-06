El Atlético de Madrid le ganó al Botafogo, pero no le alcanzó y quedó afuera

En un cierre de fase de grupos cargado de tensión y dramatismo, el Atlético de Madrid quedó eliminado del Mundial de Clubes a pesar de haber vencido por 1 a 0 a Botafogo en el estadio Rose Bowl de Estados Unidos.

El equipo dirigido por Diego Simeone hizo su parte, pero no le alcanzó ya que el triunfo del París Saint-Germain por 2 a 0 ante Seattle Sounders le impidió clasificar a los octavos de final, además de que necesitaba realizar mínimo tres goles.

Botafogo, que terminó segundo, avanzó gracias a los distintos requisitos en desempate tras igualdad de puntos.

El partido fue muy disputado y, durante gran parte del encuentro, el Atlético Madrid no encontró los caminos para romper el cero. Las polémicas no faltaron ya que el argentino Julián Álvarez pidió hasta tres penales en la primera mitad, pero el árbitro mexicano César Ramos Palazuelos y el VAR no convalidaron ninguna infracción.

El gol de la victoria para el conjunto español llegó recién a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando Álvarez desbordó y asistió al francés Antoine Griezmann, que definió con categoría para marcar el 1 a 0.

Sin embargo, al mismo tiempo PSG sellaba su victoria sobre Seattle, lo cual condenaba aún más al conjunto español.

Pese a las urgencias, Atlético Madrid dominó gran parte del segundo tiempo, metiendo contra su arco a un Botafogo que resistía y que, en algunos momentos, también tuvo sus oportunidades.

El resultado del otro partido fue determinante ya que el PSG, que llegaba con la necesidad de ganar para clasificar, se impuso 2-0 a Seattle y se adueñó del primer puesto del Grupo B, seguido por Botafogo.

De esta manera, el conjunto español quedó eliminado en la fase de grupos, un golpe duro para un equipo que llegaba con expectativas de pelear el título. Por el lado de Botafogo, espera la confirmación de sus rivales en los enfrentamientos del Grupo A, en donde Inter Miami y Palmeiras son los más candidatos a avanzar de ronda al contar con cuatro puntos.

