Boca estuvo cerca de la hazaña, pero se le escapó sobre el final y cayó 2-1

En un encuentro vibrante y cargado de emociones, Bayern Múnich se impuso 2-1 a Boca Juniors en el Hard Rock Stadium por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Clubes 2025.

El equipo alemán, con goles de Harry Kane y un golazo tardío de Michael Olise, aseguró su pase a los octavos de final, mientras que Boca, que rozó un empate heroico con un tanto de Miguel Merentiel, quedó al borde de la eliminación y ahora depende de un milagro para avanzar.

El partido comenzó con un Bayern dominante, controlando la posesión y generando peligro desde el arranque. Harry Kane abrió el marcador en el primer tiempo con un remate de zurda dentro del área, poniendo el 1-0 y reflejando la superioridad bávara.

