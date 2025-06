Benfica goleó 6-0 al Auckland City y le puso picante al grupo de Boca

Benfica desató una tormenta futbolística al golear 6-0 a Auckland City en el Hard Rock Stadium, en un partido correspondiente al Grupo C del Mundial de Clubes 2025.

Con un doblete de Ángel Di María y goles de Vangelis Pavlidis, Renato Sanches y un doblete de Gonçalo Barreiro, el equipo portugués se consolidó como líder indiscutido del grupo con 6 puntos, encendiendo las alarmas para Boca Juniors, que esta noche, a las 22, enfrentará al poderoso Bayern Múnich.

Desde el pitazo inicial, las Águilas lusas mostraron su superioridad ante un Auckland City que poco pudo hacer frente al vendaval ofensivo. Di María, en modo estelar, abrió y cerró su cuenta personal, mientras que Pavlidis y Renato Sanches aportaron un gol cada uno. Gonçalo Barreiro, por su parte, se lució con un doblete que sentenció la goleada y reforzó la candidatura de Benfica en el torneo.

Este resultado no solo asegura al equipo de Roger Schmidt como puntero del Grupo C, sino que también pone presión sobre Boca Juniors, que necesita un resultado positivo ante Bayern Múnich para no quedar en desventaja en la lucha por la clasificación.

Con Benfica liderando con 6 unidades, seguido por Bayern (3) y Boca (1) tras su empate inicial, el grupo se torna cada vez más competitivo, prometiendo un cierre de fase electrizante.

