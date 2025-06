Flamengo y otro golpe en el Mundial de Clubes: le ganó 3-1 al Chelsea

En un vibrante encuentro disputado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Flamengo protagonizó una remontada épica para vencer 3-1 a Chelsea en la segunda jornada del Grupo D del Mundial de Clubes 2025, que se celebra en Estados Unidos.

El conjunto brasileño, dirigido por el ex Chelsea Filipe Luís, se impuso con goles de Bruno Henrique, Danilo y Wallace Yan, dejando al borde de la clasificación a los sudamericanos y complicando el panorama para los ingleses en el torneo.

El partido comenzó con dominio de Chelsea, que se adelantó en el marcador gracias a un gol tempranero de Pedro Neto, quien aprovechó una jugada colectiva para poner el 1-0 y sembrar la ilusión de una victoria cómoda para los Blues.

/Inicio Código Embebido/

13' ? GOAL! Pedro Neto takes advantage of a killer counter and slots it in for @ChelseaFC!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLACHE pic.twitter.com/HrlCcvmBSS