Boca se le planta al Bayern Múnich, pero pierde por un tanto de Harry Kane

Boca y Bayern Múnich chocan este viernes en el marco del partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo C, del Mundial de Clubes 2025.

El encuentro se juega desde las 22 horas de Argentina en el Hard Rock Stadium. Se puede ver por Telefe, DSports, DAZN y DGO. También es transmisión de La Cadena del Gol por Cadena 3 Argentina con los relatos de Mario Celedón y los comentarios de Claudio Giglioni.

/Inicio Código Embebido/

?? BAYERN LEAD IN MIAMI!



Harry Kane does what he does best — GOAL! ????



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYBOC pic.twitter.com/d1eaDH6j4f