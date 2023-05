Comuna 13: cómo pasó de ser cuna de sicarios a atracción turística de Medellín

De las dieciséis comunas que conforman el entramado urbano de Medellín, capital del departamento de Antioquia, la Comuna 13 San Javier es de las más reconocibles. A la ladera del valle, las casas y callejones que lo conforman hoy lucen con graffitis, artistas de hip hop llenan de música entre vendedores, y turistas por acá y por allá contrastan con la historia de hace algunas décadas atrás.

Escenario de guerrilla, organizaciones paramilitares y operaciones recordadas como Mariscal y Orión, los muertos y la violencia tenían un caldo de cultivo propicio en este aglomerado que hoy está conformado por más de 200 mil habitantes, muchos de ellos originarios de otras regiones al norte de Colombia.

Aquí Pablo Emilio Escobar Gaviria y su cartel reclutaron a adolescentes e hicieron de la Comuna 13 una cuna de sicarios que en búsqueda de dinero fácil y ascenso social dejaron un reguero de sangre y cifras de homicidios que pusieron a Medellin al tope de las ciudades más violentas del mundo desde inicios de la década de 1980 hasta entrado el siglo XXI, con un pico en el año 1991, que contabilizó más 6500 muertes violentas.

Hoy, ni bien se llega tras bajarse en la estación de tren San Javier, la dinámica es totalmente distinta: los celulares de los turistas toman imágenes sin preocuparse, los lugareños invitan a probar café o helados de mango y, entre el laberinto de callecitas en subida, todo luce apacible.

En 2009, Héctor Pacheco, “Kolacho”, fue asesinado por la espalda de dos balazos cuando salía de festejar el cumpleaños de su tía. Kolacho era un artista urbano que trabajaba para que el hip hop sea una herramienta para los jóvenes de la Comuna 13. Un año más tarde, en su honor, se creó Casa Kolacho, primero como escuela de hip hop y en 2013 como centro cultural.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La transformación más importante ha sido la forma de ver la vida, de mirar hacia afuera. Veinte años atrás el lugar era muy hostil, con un montón de problemáticas que aún hoy hay pero la gente creó otra forma de ver las cosas. La gente vivía con miedo y cuando dejas el miedo, te llenás de fortaleza y ves la vida con otros ojos”, cuenta Tatam, primo de Kolacho, también artista y uno de los guías del ‘Graffitour’ que brinda el espacio a cientos de turistas que se acercan día a día a conocer la historia de la Comuna.

El cambio: "Hoy el que quiere ser bandido es porque quiere, oportunidades hay"

En 2011 se inauguraron las escaleras mecánicas que fueron el puntapié inicial para la apertura de la Comuna al turismo que se agrupa en recorridos guiados por artistas y pobladores del lugar. Financiado por la Alcaldía, el proyecto de urbanización permitió el acceso a través del terreno montañoso en que se erige la Comuna, y también entre las milicias que hoy siguen presentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los Comandos Autónomos del Pueblo (CAP), de profusa actividad en el lugar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Casi siempre las primeras oportunidades que llegaban antes eran negativas. Hoy es diferente: los jóvenes tienen alternativas, está el deporte, el arte, la educación. Yo me atrevo a decir que en la ciudad de Medellín el que quiere ser bandido o bandida es porque quiere, porque oportunidades hay”, agrega Tatam, mientras detrás de él luce un graffiti con una mujer recordando en una lágrima una de las fechas negras de la Comuna: el 16 de octubre de 2002, la Operación Orión.

Isabel tiene 8 años y Helen 7. Hace un año asisten a las clases de Casa Kolacho junto con varios niños más, alumnos que pintan, graffitean y ven esta nueva Comuna 13, su barrio, como un espacio de arte. “Me gusta hacer cosas con aerosol, arte callejero”, cuenta Helen a Cadena 3. “Trabajamos juntos, nos ponen en equipo”, agrega Juan José, también de 7.

“Es una comunidad que se organiza para salir adelante. No se dejaron echar atrás por la guerra, el duelo los motivó a superarse. Acá a los niños además del arte se les enseña sobre las emociones y el trabajo en equipo. Tenemos chicos desde los 4 años hasta los 30”, suma otra integrante del colectivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La mirada argentina: “Les enseñan todo el tiempo a salir adelante”

Mariana es de Almagro pero hace 6 años vive en Medellín junto a su esposo. Hace un año empezó a colaborar con distintas organizaciones y entidades, entre ellas algunas de la Comuna 13. “Más allá de la utopía, les dan herramientas. La gente ayuda un montón y a mí me recibieron con los brazos abiertos”, narra.

“El año pasado elegí festejar el cumpleaños de mi hijo acá. Pasamos todo el día entre graffiteros, DJs, traje gente de otros estratos sociales que no conocían la Comuna y me agradecieron. Yo siento que colaboré y devolví un poquito de todo lo que ellos me dan”, concluye.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/