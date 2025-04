Repostería para mascotas, la inédita propuesta de una emprendedora que es furor

En medio de la pandemia, una cordobesa de 44 años, enfrentó un revés que transformó su vida: la pérdida de su trabajo en una empresa de turismo.

Lejos de rendirse, encontró en la repostería para mascotas una forma de reinventarse, dando vida a Tonquis Repostería Canina y Gatuna, un emprendimiento que hoy es furor en Córdoba y que combina creatividad, amor por los animales y productos naturales.

Ivana Bianchini en diálogo con Cadena 3 expresó: “Empecé probando con mis propias mascotas y las de mis amigos. Vi que les encantaba y decidí capacitarme. Fue mi cable a tierra”.

Lo que comenzó como un hobby se convirtió en un negocio exitoso que ofrece tortas, muffins, galletas, brownies, donas, palitos y snacks, todos elaborados con ingredientes como pollo, carne, atún, verduras y avena, sin conservantes ni azúcares que puedan dañar a perros y gatos.

Con el Día del Animal acercándose el próximo martes, Ivana ya recibe una avalancha de pedidos.

“Me piden de todo: tortas personalizadas, muffins, galletas, y hasta cajitas con variedad para que les den de a poco a sus mascotas. También armo festejos completos con bonetes, globos, banderines de ‘Feliz Cumpleaños’ y bolsitas con snacks para los amiguitos perrunos o gatunos”, explicó.

Uno de sus encargos más memorables fue un cumpleaños en un bar de Alta Córdoba, con 30 mascotas invitadas, donde preparó una torta y snacks para todos.

El emprendimiento no solo destaca por su originalidad, sino por la conexión emocional que genera. “Lo más lindo es la devolución de los clientes. Me mandan fotos y videos de sus mascotas disfrutando. No sé cómo lo entienden, pero se ve que lo pasan increíble y les encanta”, afirmó Ivana.

Informe de Fernando Barrionuevo