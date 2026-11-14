Del tractor a la inteligencia artificial: la revolución tecnológica que transforma el agro

FOTO: La inteligencia artificial llega al campo y cambia las reglas: ahora se puede anticipar el futuro.

La inteligencia artificial (IA) está transformando la actividad agropecuaria al permitir que los productores no solo conozcan lo que ocurre en sus establecimientos, sino que también puedan anticipar escenarios y tomar decisiones para mejorar la eficiencia de sus explotaciones.

Así lo explicó en diálogo con Cadena 3 Nicolás Malvasio, gerente de IoT de Personal Tech, quien destacó que la incorporación de estas herramientas requiere, como primer paso, garantizar la conectividad en las zonas rurales. "Para trabajar con inteligencia artificial, primero necesitamos tener los datos, poder digitalizar el mundo físico y, antes que nada, llevar conectividad para extraer esa información y después procesarla", señaló.

En ese sentido, el ejecutivo destacó los avances de la compañía en la ampliación de la infraestructura tecnológica destinada al sector agropecuario. "El año pasado terminamos de conectar 500.000 hectáreas en el clúster Pergamino-Rojas y hoy estamos trabajando con productores específicos para montar estructuras 4G y 5G", detalló.

Según explicó, esta infraestructura permite incorporar sensores para monitorear el agua, las condiciones del suelo y los sistemas de riego, entre otras variables fundamentales para la producción.

Los datos obtenidos se procesan posteriormente en centros de datos propios de la compañía, donde pueden aplicarse herramientas de inteligencia artificial para facilitar su interpretación.

"Una vez montada esa estructura, podemos instalar plataformas, incorporar sensores de agua, suelo y pivotes de riego. Toda esa información después se procesa en nuestros centros de datos y, sobre eso, finalmente incorporamos inteligencia artificial para permitirle al productor tomar mejores decisiones", precisó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• De analizar el presente a anticipar el futuro

Malvasio sostuvo que uno de los principales cambios que introduce la inteligencia artificial en el agro es la posibilidad de pasar del análisis de situaciones actuales o pasadas a la elaboración de proyecciones sobre escenarios futuros. "Hasta hoy estamos viendo lo que pasa en el momento o lo que pasó. La inteligencia artificial nos permite, con la información y una estructura de datos, empezar a ver qué es lo que va a pasar", explicó.

El especialista indicó que estas herramientas permiten identificar patrones y tendencias a partir de la información recopilada, lo que facilita la planificación de las actividades productivas. "Podemos empezar a ver el futuro, analizar ciertos patrones, anticiparnos a lo que va a pasar y tomar decisiones antes de que sucedan las cosas", agregó.

De esta manera, la incorporación de tecnología busca ofrecer a los productores información que contribuya a una gestión más eficiente de sus recursos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Uno de cada cuatro productores latinoamericanos ya utiliza inteligencia artificial

Durante la entrevista, el gerente de Personal Tech también hizo referencia a un estudio de la consultora McKinsey & Company sobre la adopción de nuevas tecnologías en la agricultura.

Según esa investigación, el 26% de los productores consultados en América Latina ya utiliza herramientas de inteligencia artificial generativa para distintas tareas vinculadas con su actividad.

"La inteligencia artificial está en todas partes. Hace poco veía una encuesta de McKinsey que señalaba que el 26% de los productores en América Latina ya la utiliza como un copiloto", comentó Malvasio.

El ejecutivo explicó que existen distintas aplicaciones de esta tecnología. Algunas funcionan como asistentes que permiten acceder más fácilmente a la información, mientras que otras procesan grandes cantidades de datos para ayudar a resolver problemas productivos. "Hay herramientas que permiten facilitar el diálogo del productor con la tecnología o con la información", indicó.

Además, destacó la importancia de las aplicaciones capaces de interpretar los datos obtenidos mediante sensores y otros dispositivos instalados en los establecimientos rurales. "Nos permiten analizar toda la información que proviene del mundo digital y facilitar la decisión, o ayudar al productor a tomar mejores decisiones", concluyó.

Informe de Fernando Barrionuevo.