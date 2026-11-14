Dejar de salir, perder amigos y sentirse solo: las consecuencias invisibles de la crisis

FOTO: Trabajar y no llegar a fin de mes: cómo la frustración económica afecta la salud mental. (Foto: IA)

La crisis económica y el creciente endeudamiento de las familias argentinas no solo afectan el bolsillo, sino que también tienen consecuencias sobre la salud mental y los vínculos personales. La necesidad de reducir gastos lleva a muchas personas a resignar actividades recreativas, encuentros con amigos y espacios de bienestar, una situación que puede profundizar el aislamiento social y generar problemas emocionales.

Así lo advirtió la licenciada en Psicología Daniela Gasparini, quien dialogó con Cadena 3 y analizó cómo las dificultades económicas repercuten en la vida cotidiana y alertó sobre la importancia de prestar atención a quienes comienzan a alejarse de sus círculos sociales.

La especialista explicó que observa esta problemática en su consultorio, donde cada vez más pacientes deben reorganizar sus gastos para afrontar necesidades básicas, como el alquiler, la alimentación y los servicios. "Vengo notando en el consultorio los ajustes que va haciendo la gente en función de los ingresos que tiene", señaló.

En ese sentido, mencionó el creciente endeudamiento de la población, especialmente entre los jóvenes, y advirtió que muchas personas recurren a las tarjetas de crédito incluso para comprar alimentos en el supermercado.

Según explicó, cuando los ingresos resultan insuficientes, los primeros recortes suelen afectar actividades consideradas secundarias, aunque resultan fundamentales para el bienestar emocional.

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Entre ellas mencionó la práctica deportiva, los tratamientos psicológicos, las salidas con amigos y las vacaciones, que en muchos casos se reducen a escapadas breves o directamente se suspenden. "La socialización y hacer algún deporte son cuestiones necesarias para el estado de ánimo, para el humor y para poder estar bien emocionalmente", sostuvo.

Gasparini advirtió que, cuando una persona elimina progresivamente las actividades que le generan satisfacción, su vida comienza a quedar limitada a las obligaciones laborales, familiares y económicas.

En ese contexto, explicó que puede aparecer una sensación de agotamiento y pérdida de sentido frente al esfuerzo cotidiano, especialmente cuando trabajar no garantiza llegar a fin de mes.

Uno de los aspectos más preocupantes, según la psicóloga, es el deterioro de los vínculos de amistad cuando las dificultades económicas impiden participar de reuniones o actividades grupales.

La problemática fue abordada durante la entrevista a partir del testimonio de una joven que relató en redes sociales cómo comenzó a rechazar invitaciones de sus amigos porque cada salida representaba un gasto equivalente al dinero que necesitaba para alimentarse durante varios días.

Con el tiempo, las reiteradas negativas provocaron que sus amistades dejaran de invitarla, lo que profundizó su sensación de soledad.

Gasparini explicó que esta situación puede convertirse en un círculo de aislamiento difícil de revertir si el entorno no advierte lo que sucede. "Muchas veces se naturaliza y se normaliza que alguien no viene. Siempre decimos de salir y no viene nunca. Entonces se la deja de invitar", ejemplificó.

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La especialista señaló que, detrás de esas ausencias, puede existir una dificultad económica que la persona no se anima a compartir y que termina afectando sus relaciones personales. "Un problema que empieza siendo económico termina siendo un problema grave de salud mental y se lo normaliza", alertó.

En ese sentido, recordó que los seres humanos necesitan relacionarse con otras personas y que la falta de contacto social puede generar consecuencias emocionales importantes.

Como antecedente, mencionó el aislamiento durante la pandemia, cuando las restricciones a los encuentros presenciales provocaron dificultades de socialización, particularmente entre los adultos mayores que tuvieron mayores obstáculos para adaptarse a las herramientas digitales.

Gasparini explicó que las dificultades económicas y el aislamiento pueden favorecer la aparición de ansiedad, tristeza persistente, angustia y cuadros depresivos.

Incluso advirtió que, en situaciones extremas, las crisis económicas y los procesos de endeudamiento pueden estar asociados con pensamientos o conductas suicidas. "Hay personas que, en procesos de endeudamiento o de crisis económicas, han tenido ideación suicida o han llevado adelante conductas suicidas", señaló, al aclarar que se trata de situaciones extremas.

Para la profesional, es fundamental comprender que los problemas de salud mental no pueden analizarse únicamente desde una perspectiva individual, porque también están condicionados por las circunstancias sociales y económicas. "La salud mental no es solamente una situación individual, también es social", remarcó.

Consultada sobre la frustración que experimentan quienes tienen empleo, pero aun así no logran cubrir sus necesidades, Gasparini sostuvo que la sociedad atraviesa un período caracterizado por una menor tolerancia a las dificultades.

Sin embargo, aclaró que la frustración no siempre debe interpretarse como algo negativo. "La frustración no es algo malo de por sí. No siempre nos sale todo como pensamos y muchas veces ese es el motor para poder mejorar, tomar otro rumbo o cambiar de aire", explicó.

La psicóloga comparó esta emoción con la ansiedad, que puede cumplir una función de preparación frente a situaciones nuevas, exigentes o potencialmente riesgosas.

El problema, según señaló, aparece cuando la frustración se vuelve predominante y termina condicionando todas las decisiones de una persona, impidiéndole encontrar alternativas o buscar apoyo. "El problema está cuando eso se transforma en el todo, cuando enseguida nos frustramos y esa frustración nos hace alejarnos", indicó.

La especialista también vinculó el deterioro de los vínculos personales con los cambios producidos por las tecnologías digitales.

Según su análisis, la combinación de las dificultades económicas, las transformaciones sociales y el uso intensivo de dispositivos electrónicos está favoreciendo conductas más individualistas. "Estamos en una era de tecnologías digitales que hizo que nos hiperconectemos y que nos desconectemos del otro", reflexionó.

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Gasparini sostuvo que la atención permanente a las pantallas y a los problemas individuales puede provocar que las personas dejen de advertir las dificultades de quienes tienen cerca. "Estamos cada vez más individuales, más narcisistas, más pendientes de nuestro propio bolsillo, y eso hace que nos miremos menos entre nosotros", expresó.

Advirtió que esta desconexión puede ocurrir incluso dentro de las familias, cuando los adultos no perciben que sus hijos atraviesan momentos de tristeza o angustia porque están concentrados en sus dispositivos.

Frente a ese escenario, planteó la necesidad de recuperar la atención sobre los demás, involucrarse en las situaciones cotidianas y evitar que el aislamiento pase inadvertido.

La psicóloga insistió en que la pérdida de vínculos y la soledad deben ser motivo de preocupación, especialmente cuando aparecen asociadas con dificultades económicas que limitan las posibilidades de encuentro.

Como reflexión final, llamó a recuperar una actitud más consciente hacia las relaciones personales y a observar los cambios emocionales de familiares y amigos. "Volver a mirarnos, volver a registrarnos, registrar al otro", resumió.

Entrevista de Verónica Maslup y Mauricio Conti.