Murió el primo del "Chino" Maidana, una persona clave en su carrera

FOTO: Murió el primo del Chino Maidana, pilar fundamental de su carrera

El mundo del boxeo se sumió en el dolor tras la muerte de Gustavo “Pileta” Martínez, primo de Marcos “Chino” Maidana. La noticia fue confirmada el pasado viernes por Fabián, hermano del exboxeador, generando conmoción entre sus allegados.

Martínez había sido un pilar fundamental en la carrera de Maidana, acompañándolo en numerosos viajes y peleas a lo largo de los años. Su compromiso con el deporte se extendió a su participación en “Chino Maidana Promotions”, donde desempeñaba diversas funciones y apoyaba a las delegaciones que viajaban al exterior, incluyendo a boxeadores como Fernando “Puma” Martínez.

Fabián “TNT” Maidana expresó su dolor en Instagram, donde escribió: “Que en paz descanses, primo. No sé qué se te cruzó por la cabeza. Fuerza, familia”. Este mensaje reflejó la tristeza que invadió a su círculo cercano tras la pérdida.

Marcos, conocido como Rufus, también se unió al homenaje a su querido padrino. En una emotiva publicación, compartió: “Que en paz descanses, padrino. Siempre presente en el corazón. Te voy a extrañar muchísimo. Todavía no caigo”.

Los detalles sobre las circunstancias de la muerte de Martínez aún no se habían dado a conocer, dejando a la familia y amigos en un estado de incertidumbre y luto.