Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. se enfrentarán en una exhibición en 2026

FOTO: Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. se enfrentarán en una pelea de exhibición en 2026

NUEVA YORK (AP) — Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. se enfrentarán a principios de 2026, en un combate entre miembros del Salón de la Fama del boxeo.

Tyson, quien cumplió 60 años en 2026, regresó al ring después de su derrota ante Jake Paul el año anterior en un combate a ocho asaltos. Se enfrentó al invicto Mayweather, de 48 años, quien avizoró que “la exhibición dará a los fanáticos lo que quieren”.

No se revelaron ni la fecha ni el lugar en el anuncio realizado el jueves por CSI Sports, la compañía de producción de boxeo en vivo que lanzará una asociación de transmisión y streaming de medios con este evento.

“Cuando CSI se acercó a mí para subirme al ring con Floyd Mayweather, pensé: ‘De ninguna manera esto sucederá’. Pero, Floyd dijo que sí”, afirmó Tyson en el comunicado mediante el que se anunció la pelea.

“Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo jamás pensamos que sucedería o podría suceder. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible, y esta pelea es tan impredecible como se puede. Todavía no puedo creer que Floyd realmente quiera hacer esto. Va a ser perjudicial para su salud, pero él quiere hacerlo, así que está firmado y va a suceder”, añadió Tyson.

Tyson fue campeón de los pesados y, aunque Mayweather ganó títulos en cinco categorías diferentes, ninguna fue por encima del límite de 154 libras de superwélter. Su última pelea oficial de su carrera de 50 victorias fue contra la estrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor en 2017.

Esa pelea, junto con sus victorias sobre el filipino Manny Pacquiao y el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, fueron los tres combates más lucrativos en la historia del boxeo.

“He estado haciendo esto durante 30 años y no ha habido un solo peleador que pueda empañar mi legado. Ya saben que si voy a hacer algo, va a ser grande y va a ser legendario. Soy el mejor en el negocio del boxeo. Esta exhibición dará a los fanáticos lo que quieren”, dijo Mayweather.