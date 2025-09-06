Crawford: pandillas, una bala en la cabeza y la búsqueda del Olimpo con Canelo

FOTO: Crawford: pandillas, una bala en la cabeza y la búsqueda de la gloria con Canelo

Por Martín Bonansea

Una noche del año 2008 estaba marcada por la locura, un joven Terence Crawford había comenzado con una discusión con un portero y un policía lo había rociado con gas pimienta en la cara. "Bud" acababa de perder la oportunidad de representar a Estados Unidos en los juegos olímpicos de Beijing y dividía su vida entre el deporte y las pandillas.

Estaba en un antro cargado de humo, donde el juego y los vicios poblaban el ambiente. Había una partida de dados, una discusión y golpes que llevaron el conflicto a una tensión imparable.

Enojado y perturbado, Crawford salió del lugar con el efecto imparable del alcohol y las drogas y sin siquiera notarlo subió a su camioneta. En el momento que miraba cuál era su horizonte, todo se apagó. Una bala impactó en su cabeza.

Una infancia de maltratos

Terence Crawford creció en Omaha, Estados Unidos, todos los días su madre lo golpeaba con un cinturón o lo que tuviera en la mano. La mujer tenía problemas psiquiátricos y una avanzada ludopatía. Su padre también estaba atrapado por las adicciones y por eso la violencia familiar era algo cotidiano. Su tío era su único apoyo, hasta que en una confusa disputa fue apuñalado en el corazón, testigos afirmaron que fue su propia novia.

Cuando Crawford tenía 7 años, su madre convocaba a los niños de la zona y los hacía pelear con su hijo. Ofrecía 10 dólares al que pudiera ganarle, el pequeño Terence nunca perdió, se acostumbró a ganar, era el único momento que veía feliz a su mamá y ya como adulto afirmó que esa infancia lo hizo inmune a los golpes.

Los problemas de conducta del niño aumentaban, fomentados desde su entorno más intimo. Al pequeño lo expulsaban de todas las escuelas a la que asistía por pelear, un total de cinco instituciones no pudieron contener la furia de “Bud”.

Estaba perdido en un torbellino de problemas en su crecimiento, hasta que Carl Washington lo acogió en el mismo gimnasio de box donde entrenaron su padre y su tío, el CW Boxing Club. Allí le enseñó a canalizar sus frustraciones a través del deporte, no solo boxeaba sino que aprendió técnicas de lucha libre, pero para Terence la falta de afecto era una espina que no podía sacarse de manera sencilla y seguía buscando el límite.

El final y nuevo comienzo

Terence "Bud" Crawford se hizo profesional por sus condiciones en el gimnasio, pero su destino no estaba definido, pasaba la misma cantidad de horas que entrenaba, en las calles. Su temperamento y su fama lo convertían en un líder pandillero, se sentía aceptado, querido y buscado. Una sensación nueva en su vida que le gustaba y lo hacía sentir importante por primera vez.

Fue detenido en reiteradas oportunidades por agresión y portación ilegal de armas, pero esa noche del 2008 lo cambió todo. Sobrevivió, después de 12 disparos contra su camioneta. Uno de los proyectiles ingresó por el parabrisas trasero y rozó su cabeza entre el cuello y su oreja. Los médicos pudieron atenderlo y le confirmaron que la bala rodeó su cráneo, pero no lo perforó. Tuvo que pasar el milagro para entender que el camino era otro.

Fue un nuevo comienzo para un boxeador que se volvió invencible. Su talento para cambiar de diestro a zurdo en el mismo combate, su técnica, combinada con su agresividad, lo llevaron a un escalón por encima del resto.

Una periodista norteamericana, Kayla Wolf, lo definió como “Un hombre cuyas naturalezas conflictivas coexisten en un peculiar estado de armonía”. Puede ser tan empático como agresivo, y eso lo convierte en uno de los peleadores más peligrosos del momento.

El récord profesional actual de Terence "Bud" Crawford es de 41 victorias, ninguna derrota, con 31 triunfos por nocaut. Crawford debutó en el boxeo profesional en 2008 y fue campeón mundial en múltiples divisiones, logrando ser campeón indiscutible en peso wélter y wélter junior, y obteniendo títulos en peso ligero y superwélter.

Después de ganarle a todos, a sus 37 años, Terence "Bud" Crawford subió dos categorías para enfrentar a otro indiscutible, también dueño de los cuatro cinturones, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

El épico duelo tendrá lugar el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, y será transmitido por una de las plataformas más populares del momento. Estarán en juego los cinturones de super campeón de las cuatro principales confederaciones (CMB, AMB, OMB y FIB).

Terence “Bud” Crawford pudo superar el maltrato infantil, escapar de la calle y evadir la muerte. En el ring no tuvo rivales y cuando los desafíos parecían que habían llegado a su techo, este temible pugilista decidió mirar hacia arriba y ahora buscará terminar en lo más alto. Terence quiere ser el único dueño del Olimpo y una vez más, tal vez, su madre sea feliz.

Informe de Martín Bonansea.