Trabajadores de la Justicia Federal de Tucumán llevan a cabo un paro de 48 horas

Los trabajadores de la Justicia Federal de Tucumán iniciaron este jueves un paro de 48 horas como medida de reclamo para que la Corte Suprema de Justicia abra una mesa paritaria para la recomposición salarial.

Marieta Urueña Russo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju RA), explicó: "Estamos en una medida de fuerza de 48 horas este jueves y viernes por un reclamo de recomposición salarial, y exigimos una mesa paritaria para el sector".

Urueña Russo destacó que "el Poder Judicial, la Justicia Federal no tienen convenio colectivo, no tenemos mesa paritaria, no hay espacio de diálogo con la patronal, sino que la Corte Suprema de Justicia de la Nación define unilateralmente cuáles son nuestros aumentos".

La representante gremial señaló que "la pérdida del poder adquisitivo es tremenda".

Por estas horas, los trabajadores están pidiendo un 15% de aumento salarial, en un contexto de creciente insatisfacción con la situación actual.

Informe de Rosalía Cazorla.