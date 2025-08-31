Refaccionan el Aeropuerto Río Gallegos: la inversión es 24 millones de dólares

Mañana comienzan las refacciones en el Aeropuerto Internacional de Río Gallegos, que demandan trabajos hasta el 22 de diciembre. El proyecto comprende la rehabilitación de 2.750 metros del sector asfáltico como el de hormigón y representa una inversión de 24 millones de dólares.

Durante estos tres meses y medio, los pasajeros deben conectar con El Calafate, que se encuentra a poco más de 300 kilómetros. El Aeropuerto de Río Gallegos conecta con Aeroparque Ushuaia, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ezeiza y Río Grande, además de las Islas Malvinas y Punta Arenas.

Según se informó, tendrán trabajo unas 80 personas de manera estable y de manera indirecta entre 40 y 60 durante estos tres meses y medio.

Informe de Mirtha Espina.