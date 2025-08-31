En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Refaccionan el Aeropuerto Río Gallegos: la inversión es 24 millones de dólares

Las obras en el Aeropuerto internacional comienzan mañana y se extienden hasta diciembre. Afectará a los pasajeros durante tres meses y medio.

31/08/2025 | 10:46Redacción Cadena 3

FOTO: Refaccionan el Aeropuerto Río Gallegos: la inversión es 24 millones de dólares

  1.

    Audio. Inician refacciones en el Aeropuerto Internacional de Río Gallegos con inversión de $24M

    Cadena 3

    Episodios

Mañana comienzan las refacciones en el Aeropuerto Internacional de Río Gallegos, que demandan trabajos hasta el 22 de diciembre. El proyecto comprende la rehabilitación de 2.750 metros del sector asfáltico como el de hormigón y representa una inversión de 24 millones de dólares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante estos tres meses y medio, los pasajeros deben conectar con El Calafate, que se encuentra a poco más de 300 kilómetros. El Aeropuerto de Río Gallegos conecta con Aeroparque Ushuaia, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ezeiza y Río Grande, además de las Islas Malvinas y Punta Arenas.

Según se informó, tendrán trabajo unas 80 personas de manera estable y de manera indirecta entre 40 y 60 durante estos tres meses y medio.

Informe de Mirtha Espina.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho