FOTO: Denuncian riesgo para la salud y problemas de mantenimiento en la Escuela 71.

Familias de los alumnos de la Escuela 71 "Don José de San Martín" de Bariloche se movilizan y no descartan acciones judiciales contra la provincia tras denunciar faltas graves de mantenimiento en el establecimiento, incluyendo tanques con agua contaminada, techos rotos y problemas con los calefactores.

Uno de los padres, Julio González, comentó en Cadena 3 que están realizando una nota para que el centro atómico tome muestras y realice un informe, por lo que solicitan que vayan al lugar a tomar muestras.

González también destacó que "desde el 2003 la provincia adhirió a la ley que dice que está prohibido utilizar asbestos para construcción", añadiendo que "reconociendo por ley que el asbesto es un material cancerígeno y lo tienen en sus leyes y ellos no hicieron nada desde esa fecha hasta la actualidad".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La preocupación de los padres no solo se basa en el mantenimiento deficiente, sino también en los posibles riesgos a la salud de los alumnos debido al uso de un material tóxico en la construcción del edificio escolar.

La situación demanda la atención urgente de las autoridades provinciales para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes de la Escuela 71.

Informe de Marcela Psonkevich.